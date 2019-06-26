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Рудковскую замучили потусторонние силы 

Рамблер + ещё 10 55 минут назад
Фото: globallookpress.com
Продюсер Яна Рудковская пожаловалась на присутствие потусторонних сил в доме.
На своей странице в Instagram Рудковская рассказала, что на третьем этаже дома стала открываться дверь в детскую комнату, в гардеробной кричит «диким смехом» игрушка, часы показывают неправильное время, а домочадцы постоянно ощущают чье-то присутствие и слышат разные звуки и шумы.
«Все это может показаться бредом если бы не вчера уже поздно вечером маленькая безобидная собачка Фифа прибежала с 3 этажа (где спала у Саши в ногах) за няней и дождавшись её и поднявшись на 3 этаж начала рычать и громко лаять в темноте (я не помню ни одного подобного случая с ней)», — посетовала Рудковская.
Продюсер призналась, что ни она, ни ее муж Евгений Плющенко никогда не верили в потусторонние силы, однако после этих событий им стало «жутковато». На семейном совете Рудковская и Плющенко решили вызвать батюшку, чтобы он освятил дом.
«У нас дома много старинных вещей, в том числе старинных зеркал на 3 этаже! Возможно с этим ещё связано! Я понимаю, что 2019 год на дворе, но у меня в жизни такое впервые и я не знаю как с этим бороться и вообще что делать?» — написала Рудковская.
Продюсер отметила, что ей не хочется обижать «этого кого-то», но и жить с ним под одной крышей тоже невозможно.
Комментарии21
Фигурное катание , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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