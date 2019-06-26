Рудковскую замучили потусторонние силы

Продюсер Яна Рудковская пожаловалась на присутствие потусторонних сил в доме.

На своей странице в Instagram Рудковская рассказала, что на третьем этаже дома стала открываться дверь в детскую комнату, в гардеробной кричит «диким смехом» игрушка, часы показывают неправильное время, а домочадцы постоянно ощущают чье-то присутствие и слышат разные звуки и шумы.

«Все это может показаться бредом если бы не вчера уже поздно вечером маленькая безобидная собачка Фифа прибежала с 3 этажа (где спала у Саши в ногах) за няней и дождавшись её и поднявшись на 3 этаж начала рычать и громко лаять в темноте (я не помню ни одного подобного случая с ней)», — посетовала Рудковская.

Продюсер призналась, что ни она, ни ее муж Евгений Плющенко никогда не верили в потусторонние силы, однако после этих событий им стало «жутковато». На семейном совете Рудковская и Плющенко решили вызвать батюшку, чтобы он освятил дом.

«У нас дома много старинных вещей, в том числе старинных зеркал на 3 этаже! Возможно с этим ещё связано! Я понимаю, что 2019 год на дворе, но у меня в жизни такое впервые и я не знаю как с этим бороться и вообще что делать?» — написала Рудковская.

Продюсер отметила, что ей не хочется обижать «этого кого-то», но и жить с ним под одной крышей тоже невозможно.