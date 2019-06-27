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Радионова рассказала об ожиданиях от следующего сезона 

Газета.Ru + ещё 3 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Елена Радионова не может назвать фаворита следующего сезона в мировом фигурном катании, сообщает "Спорт-экспресс".
Однако это не значит, что он не будет интересным.
"Для меня следующий сезон будет очень интересным. Вообще, не могу назвать кого-то, кто мы быть фаворитом. Понимаете, у нас вышли во взрослое катание три очень сильные юниорки: Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Что же касается, Алины Загитовой и Евгении Медведевой — очень тяжело сказать, в какой они форме. Да, в данный момент они в шоу, но времени на подготовку у них будет не так много. Так что тут большой вопрос, станут ли они учить четверные прыжки", — заявила фигуристка.
20-летняя спортсменка также отметила, что скорее всего в следующих Олимпийских играх будет доминировать та фигуристка, которой на момент проведения турнира будет 15 лет.
Радионова является первой в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров в женском одиночном катании. Также на ее счету победа в чемпионате России 2015 года.
Ранее сообщалось, что легендарный японский фигурист сфотографировался с Загитовой в шапке-ушанке.
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Комментарии
Фигурное катание , Евгения Медведева , Александра Трусова , Елена Радионова , Анна Щербакова , Алена Косторная
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