Бросила Плющенко и Тутберидзе: история неуловимой Саханович

Поздний старт

Принято считать, что уроженка Санкт-Петербурга Серафима Саханович поздно пришла в фигурное катание, начав заниматься только в 2007 году, когда ей было семь лет. На самом деле на лед талантливая девушка встала уже в четыре года.

А вот первые успехи к Серафиме пришли далеко не сразу. Работая под руководством Алины Писаренко в родном городе, девочка планомерно развивала свой талант, но не блистала с первых же соревнований.

Первый серьезный старт спортсменки случился в сезоне-2011/12, когда она приняла участие в юниорском чемпионате России и заняла на нем 12-е место. К этому времени она, правда, уже успела собрать приличную коллекцию медалей в городских и общероссийских соревнованиях младшего возраста.

Чуть позже в том же году Саханович стала четвертой на взрослом чемпионате России, пропустив на пьедестал лишь Елизавету Туктамышеву , ту же Радионову и будущую олимпийскую чемпионку Сочи-2014 Аделину Сотникову . Зато победой для петербурженки завершился финал Кубка России.

В следующем сезоне Серафима пробилась в финал юниорского Гран-при, но проиграла его Сотсковой, зато вновь была выше уже набиравшей обороты Медведевой.

Правда, взрослый ЧР ей не удался, хотя Медведева осталась позади и на нем. И все же шестое место было очевидным шагом назад по сравнению с прошлым годом.

При этом на счету Саханович были победа на юниорском чемпионате России и серебро чемпионата мира в той же возрастной категории — вслед за Радионовой и снова перед Медведевой.

Переход к Тутберидзе

Однако сама спортсменка, очевидно, таким сезоном не удовлетворилась и решила, что лучше всего сможет раскрыть свои таланты в группе уже ставшей популярной Тутберидзе.

Сезон в «Хрустальном» под руководством Тутберидзе и Сергея Дудакова получился неплохим, но вряд ли принес Серафиме удовлетворение.

Свои лучшие выступления она показала на этапах юниорского Гран-при, одержав две победы, однако проиграла финал, снова оставшись второй, стала только пятой на взрослом чемпионате страны, заняла третье место на ЮЧР и снова удовольствовалась серебром ЮЧМ.

И — что важнее — на всех этих четырех стартах Саханович уже проигрывала Медведевой, которая взяла три золота, не сумев победить только на чемпионате России среди взрослых.

Поиски лучшего

Не удовлетворившись результатами работы с Тутберидзе, молодая спортсменка продолжила искать лучшей спортивной жизни и вернулась в Питер сначала к Писаренко, а через пару месяцев перешла уже к Евгению Рукавицыну

Но и это сотрудничество не принесло ей успеха. Серафима массово снималась с разных турниров, а на главных стартах у нее был очевидный регресс. Так, на чемпионатах России она занимала уже десятое и 12-е места.

Выходом для талантливой фигуристки показалось сотрудничество с набиравшим известных спортсменок в свою недавно открытую академию двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Но и под руководством тренерского штаба его школы Саханович не смогла добиться больших успехов. Она стала пятой на Skate America, что является пока лучшим ее результатом на этапах взрослого Гран-при, а также заняла девятое место на чемпионате России.

Новый шанс

В итоге и сотрудничество с Плющенко, при котором Саханович попала во взрослую серию Гран-при, оказалось недолгим. Причем олимпийский чемпион дал довольно язвительный комментарий по поводу ухода фигуристки.

«Чтобы она откаталась на этапе Гран-при, ей были выделены очень хорошие деньги. Может, она рассчитывала на полное обеспечение — машины, квартиры, еще что-нибудь… Содержание, оплату всего… Сима у нас вызывала вопросы по поводу физической формы. Если б вы знали, как мы за это бились и боролись! А она повернулась ко мне задом. Ну, и я поменял свои взгляды на то, перед кем открывать двери, а с кем нужно быть осторожнее. Она дала мне хороший опыт», — цитирует Плющенко РИА «Новости».

Теперь Саханович работает с тренером Ангелиной Туренко и хореографом Светланой Король.

В прошлом сезоне она не попала в сборную страны, но незадолго до чемпионата России выиграла Tallin Trophy с неплохим результатом 202,62 балла, после чего представителям федерации отдельно пришлось пояснять, почему Серафима не будет приглашена на чемпионат России даже в виде исключения.

Впрочем, таллинская виктория сослужила для спортсменки важную службу: этот результат позволил Саханович квалифицироваться на этап Гран-при следующего сезона, и теперь она выступит в конце октября на Skate Canada.

По закону жанра, там продолжится ее противостояние с Медведевой, а еще Серафима встретится в Торонто с новой звездочкой Тутберидзе Александрой Трусовой и победительницей Гран-при прошлого сезона, обыгрывавшей Алину Загитову , — японкой Рикой Кихирой.

Пожалуй, новый сезон — последний шанс для талантливой девушки из Петербурга показать, что она действительно способна бороться в современном фигурном катании на высоком уровне. Но сделать это будет крайне сложно.

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