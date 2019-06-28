Олимпийский чемпион — 2014 по фигурному катанию Дмитрий Соловьев поделился мнением о том, почему чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова вместо подготовки сезона принимает участие в ледовых шоу.
"Это работа ее команды, все зависит только от нее. Стоит задуматься над тем, что ей на пятки наступают сильные и талантливые юниоры. В российском женском одиночном катании очень высокая конкуренция, где помимо Загитовой имеется очень много других сильных фигуристок. Скорее всего, те программы, которые были у нее в прошлом сезоне, в следующем окажутся неконкурентоспособными с теми, что показывают фигуристы, заявивших о себе уже сейчас.
Если Алина не проводит тренировки, а участвует в ледовых шоу, то она и ее тренерский штаб знают, что делать, как себя вести и как готовится. У них все схвачено. Значит, у них есть свои планы, о которых известно только Загитовой и ее тренерам", — сказал Соловьев в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Андреем Сенченко.
Ранее главная соперница Загитовой из Японии исполнила четверной сальхов.