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Соловьев: программа Загитовой может стать неконкурентоспособной в новом сезоне 

Газета.Ru + ещё 10 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион — 2014 по фигурному катанию Дмитрий Соловьев поделился мнением о том, почему чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова вместо подготовки сезона принимает участие в ледовых шоу.
"Это работа ее команды, все зависит только от нее. Стоит задуматься над тем, что ей на пятки наступают сильные и талантливые юниоры. В российском женском одиночном катании очень высокая конкуренция, где помимо Загитовой имеется очень много других сильных фигуристок. Скорее всего, те программы, которые были у нее в прошлом сезоне, в следующем окажутся неконкурентоспособными с теми, что показывают фигуристы, заявивших о себе уже сейчас.
Если Алина не проводит тренировки, а участвует в ледовых шоу, то она и ее тренерский штаб знают, что делать, как себя вести и как готовится. У них все схвачено. Значит, у них есть свои планы, о которых известно только Загитовой и ее тренерам", — сказал Соловьев в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Андреем Сенченко.
Ранее главная соперница Загитовой из Японии исполнила четверной сальхов.
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Фигурное катание , Дмитрий Соловьев , Алина Загитова , Андрей Сенченко , Газета.Ru
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