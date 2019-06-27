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Туктамышева помогла Загитовой раскрепоститься 

Газета.Ru + ещё 3 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как помогла своей коллеге Алине Загитовой раскрепоститься, передает Golden Skate.
По словам фигуристки, Загитова в начале участия в шоу Fantasy on Ice в Японии стеснялась общаться со всеми. На момент начала тура девушка была самой молодой спортсменкой.
"Она как-то стеснялась немного в начале самом, но я старалась ей помочь. Так что все по итогу прошло хорошо. Алина со всеми общалась", — заявила Туктамышева.
22-летняя россиянка также отметила, что с удовольствием провела время в Японии, выступая вместе с такими известными российскими фигуристами, как: Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгений Плющенко.
"Если честно, мне даже было грустно прощаться. На выступлениях было весело. Настоящий фейерверк эмоций. Так что все прошло достаточно быстро", — добавила фигуристка.
Ранее сообщалось, что легендарный японский фигурист сфотографировался с Загитовой в шапке-ушанке.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Елизавета Туктамышева , Евгений Плющенко
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