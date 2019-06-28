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Российская фигуристка рассказала о «шквале негатива» из-за ошибки Загитовой 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Елена Радионова в интервью YouTube-каналу «Спорт-Экспресса» рассказала, что столкнулась с негативом со стороны поклонников Алины Загитовой из-за того, что указала на ошибку олимпийской чемпионки.
Радионова вспомнила, как во время трансляции, работая комментатором, увидела, что Загитова не докрутила один из прыжков, однако судьи отказались засчитать это за ошибку. «На меня вылился шквал негатива:
"Да ты вообще ничего не понимаешь в фигурном катании, ты просто ее не любишь, ты неудачница"», — рассказала спортсменка.
Фигуристка отметила, что не обратила внимания на эти «глупости». Также она заявила, что комментарии от фанатов не заставили ее паниковать.
В ноябре 2018-го поклонники Загитовой ополчились на олимпийского чемпиона Максима Транькова, который заявил, что на Играх-2018 все поддерживали не ее, а Евгению Медведеву, в итоге ставшую второй. Транькову фанаты пожелали «умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою семью, сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть». Также травле подвергались Ирина Слуцкая и Елизавета Туктамышева.
Загитова выиграла Олимпиаду в Пхенчхане, а спустя год победила на чемпионате мира. Спортсменке на данный момент 16 лет.
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Комментарии
Фигурное катание , Елена Радионова , Максим Траньков , Ирина Слуцкая , Елизавета Туктамышева
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