Сотникова: фигурное катание стало очень жестоким видом спорта

Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи, россиянка Аделина Сотникова , отвечая на вопросы болельщиков, рассказала, что должна уметь исполнять фигуристка в 11 лет.

«Раньше достаточно было уметь все тройные прыжки. Я умела, но они были недокрученными. За год я подтянула их, выучила каскад двойной аксель — тройной тулуп и выиграла взрослый чемпионат России. На сегодняшний день надо уметь все каскады из двух тройных прыжков и, видимо, уже изучать четверные прыжки.

Главное — чтобы здоровье осталось у всех малышей на будущее. Спорт спортом, а жизнь дальше продолжается. В данный момент фигурное катание стало очень жестоким видом спорта», — написала Сотникова в «сторис» своей страницы в «Инстаграме».

Первую победу на чемпионате России среди взрослых Сотникова одержала в 2008 году в возрасте 12 лет.