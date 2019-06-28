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Сотникова: фигурное катание стало очень жестоким видом спорта 

Чемпионат.com + ещё 6 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи, россиянка Аделина Сотникова, отвечая на вопросы болельщиков, рассказала, что должна уметь исполнять фигуристка в 11 лет.
«Раньше достаточно было уметь все тройные прыжки. Я умела, но они были недокрученными. За год я подтянула их, выучила каскад двойной аксель — тройной тулуп и выиграла взрослый чемпионат России. На сегодняшний день надо уметь все каскады из двух тройных прыжков и, видимо, уже изучать четверные прыжки.
Главное — чтобы здоровье осталось у всех малышей на будущее. Спорт спортом, а жизнь дальше продолжается. В данный момент фигурное катание стало очень жестоким видом спорта», — написала Сотникова в «сторис» своей страницы в «Инстаграме».
Первую победу на чемпионате России среди взрослых Сотникова одержала в 2008 году в возрасте 12 лет.
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Фигурное катание , Аделина Сотникова
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