Кто распускает слухи, что Алина Загитова может пропустить сезон

Российская чемпионка не собирается никуда уходить. Но кому-то это очень не нравится.

«Пропустить целый сезон — не лучший выбор для Загитовой », — сказал на днях олимпийский чемпион Сочи по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв . Звучит так, будто коллега по цеху обсуждает уже принятое решение 17-летней спортсменки. На деле же он просто комментирует слухи, под которыми нет никакого основания. Первым серьёзным стартом для Алины должен стать этап Гран-при во Франции, до которого ещё четыре месяца. Тогда откуда взялись слухи, что Загитова не будет кататься в следующем сезоне?

Команда Загитовой молчит

К концу июня далеко не все фигуристки анонсировали свои программы на будущий сезон. Не сделала этого и действующая чемпионка мира Алина Загитова. Отсутствие публичного объявления музыкальных композиций для новых номеров вовсе не означает, что работа над ними не ведётся, тем более что времени для подготовки к сезону ещё достаточно. Однако популярность Загитовой сейчас настолько велика, что даже отсутствие информации для болельщиков уже становится информационным поводом.

Вместо упорных тренировок на льду «Хрустального» Алина колесит по шоу в Японии, а о её новых программах ничего неизвестно. Этого оказалось достаточно, чтобы соорудить теорию о намерении Загитовой пропустить предстоящий сезон. Поклонники олимпийской чемпионки считают слухи происками конкурентов и требуют прекратить давить на их любимицу. Настойчивость, с которой Алину отправляют на пенсию, действительно наводит на мысль, что кто-то намеренно нагнетает обстановку вокруг 17-летней спортсменки.

Правда, непонятно и поведение тренеров Загитовой. Команда фигуристки продолжает молчать, и вот уже неправдоподобные слухи начинают всерьёз обсуждаться экспертами.

Загитова не уйдёт

Фанаты Алины полностью полагаются на мудрость тренерского штаба и уверены, что у него всё под контролем. Поводов для паники пока действительно нет. Вполне возможно, что Загитова уже накатывает новые программы, а если и нет, то приступит к работе к ним в ближайшее время. Есть также вариант, при котором Алина оставит удачную короткую программу «Призрак оперы». Кстати, именно с ней она выступает на японских шоу. В общем ни одного серьёзного аргумента в пользу версии о пропуске сезона или даже его части нет.

Следующий сезон обещает настоящую революцию в женском фигурном катании. Во взрослых соревнованиях начнут выступать сразу три блестящие подопечные Этери Тутберидзе . Загитова уступает Александре Трусовой Анне Щербаковой по сложности прыжков и ликвидировать это отставание может, в первую очередь, за счёт опыта и высокой второй оценки. Саше и Ане только предстоит завоевать расположение судей, но одного сезона для этого должно хватить. То есть, уже через год бороться с более юными ученицами своего тренера Алине будет ещё тяжелее, а в случае пропуска целого сезона — практически нереально.

А самое главное — абсолютно непонятно, ради чего Алине стоит пропускать сезон? Если речь о проблемах со здоровьем, то вряд ли бы она после суперсложного сезона отправилась бы в азиатское турне. А жертвовать официальными стартами ради возможности заработать в шоу как минимум странно для действующей спортсменки. Так что болельщики Загитовой правы: тренерский штаб всё держит под контролем и знает, что делает.

Загитова никуда уходить не собирается. И для российского фигурного катания это отлично!