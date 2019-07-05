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В тени Медведевой и Загитовой: куда пропала Сотскова? 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Восьмое место на Олимпиаде в Пхенчхане, затухание карьеры, поступление в ГИТИС и большая трагедия в семье — «Газета.Ru» рассказывает историю остающейся одной из самых перспективных российских фигуристок Марии Сотсковой.
Российская фигуристка-одиночница Мария Сотскова переживает не лучший этап как карьеры, так и жизни.
Хороший старт в спорте сразу принес славу молодой спортсменке: чемпионство финала юниорского Гран-при вице-чемпионка II зимних юношеских Олимпийских игр и юниорского мирового чемпионата, серебро и бронза российского чемпионата и второе место в финале Гран-При — в преддверии Олимпиады-2018 Марию всерьез рассматривали в качестве «темной лошадки» женского турнира, способной составить конкуренцию Алине Загитовой и Евгении Медведевой.
Но за восьмым местом на Играх 19-летней фигуристки последовал спад: лишь 16-я позиция на чемпионате России 2019 года и седьмая позиция на зимней Универсиаде в Красноярске.
Сама девушка призналась, что в тот момент не просто задумывалась об уходе из спорта, но и находилась в шаге от рокового решения.
«После чемпионата России, когда вернулась домой, я не понимала, что делать дальше. Взяла перерыв, чтобы отдохнуть и восстановиться. Сменила ботинки, после чего начала выступать в ледовых шоу… И поняла, что люблю фигурное катание и пока не готова уходить. Мне нравится соревноваться, это то, что я люблю, и к завершению карьеры я пока не готова. Думаю, всю бы жизнь жалела, если бы приняла сейчас решение закончить со спортом. Я еще очень молода, у меня есть время. Переход от Елены Буяновой к Светлане Соколовской прошел плодотворно. Она для меня не новый человек, мне не пришлось привыкать к работе с ней. Планы? Пока мы просто тренируемся и работаем. Посмотрим, что будет дальше», — цитировал РИА «Новости» спортсменку, добавлявшую, что причины ее неудачного сезона крылись в совокупности эмоционального и физического взросления.
Помимо тренировок девушка не забывает и об образовании. Тяжелые часы занятий на катке Мария совмещает с учебой в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), где Сотскова получает профессию хореографа-постановщика.
«Это дает колоссальный опыт, много знаний и понимание, как это все строится. Мое расписание позволяет мне присутствовать на всех практических занятиях, а теорию учу дома. С первого семестра мы делаем этюды, и самым интересным пока был первый — этюд из балета «Чиполлино», в нем я была Редисочкой. Пока нет времени перенести это на лед, но я подумаю над этим», — говорила Мария в интервью ТАСС.
И казалось бы, отпуск, скоро подготовка к новому сезону… Время забыть о неурядицах и двигаться дальше. Но вдобавок ко всем невзгодам, поджидающим девушку на спортивном пути, добавилась трагедия и в семейной жизни. 29 июня Мария, находившаяся на сборах в Кисловодске, первым же рейсом вылетела в Москву — в столице скоропостижно скончался ее отец.
«Большая беда случилась у нас на катке. Вчера скоропостижно скончался папа нашей фигуристки Марии Сотсковой. Мы выражаем глубокие и самые искренние соболезнования Маше, Жанне, всей семье. Держитесь, мы с вами!» — узнали СМИ о несчастье молодой спортсменки из заявления ЦСКА.
Хочется надеяться, что Сотскова сумеет отправиться от тех невзгод, которые выпали на ее долю в последнее время. И удача, так неподвластная спортсменке, все же улыбнется девушке и вернет ее в борьбу за самые высокие награды российского, а затем и мирового фигурного катания.
Кстати, номера фигуристки на следующий сезон уже находятся в разработке. Сама Сотскова объявила музыку для короткой программы, чем немало порадовала своих поклонниц — под песню To Build A Home музыкальной группы The Cinematic Orchestra Мария будет исполнять прокат, поставленный Николаем Морозовым.
В произвольной же программе, хореографом-постановщиком которой стал Никита Михайлов, подгонять россиянку к первым местам будет известный саундтрек из нашумевшего фильма «50 оттенков серого».
Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».
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Фигурное катание , Статьи , Евгения Медведева , Светлана Соколовская , Николай Морозов , Елена Буянова , Мария Сотскова , Никита Михайлов , ЦСКА , Газета.Ru , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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