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Загитова в новом сезоне предстанет Клеопатрой 

News.ru + ещё 20 13 часов назад
Фото: Kiyoshi Sakamoto/AFLO/Global Look Press
Российская фигуристка, чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова в новом сезоне будет выступать в образе Клеопатры. Он выбран для произвольной программы.
Исполнять её Загитова будет, в том числе, под музыку Питера Гэбриэла из драмы Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Об этом хореограф россиянки Даниил Глейхенгауз написал на своей странице в Instagram.
Наконец-то закончили. Новая произвольная программа. Клеопатра. Музыка: Питер Гэбриэл — The Feelings Begin, Морис Жарр — увертюра Lawrence d’Arabie, Хатир Хичам — Ramses, — говорится в сообщении.
Ранее News.ru сообщал, что хореограф Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз извинился за украденный номер. Претензию выдвинула американская танцовщица и хореограф Джо Джо Гомез. По её словам, новая программа спортсменки под композицию Bad Guy певицы Billie Eilish полностью повторяет её номер. Всё то же самое: и концепт, и песня та же, и расстановка элементов по таймингу, заявила танцовщица.
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Фигурное катание , Морис Жарр , Мартин Скорсезе , Алина Загитова , Даниил Глейхенгауз
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