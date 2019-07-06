Загитова в новом сезоне предстанет Клеопатрой

Российская фигуристка, чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова в новом сезоне будет выступать в образе Клеопатры. Он выбран для произвольной программы.

Исполнять её Загитова будет, в том числе, под музыку Питера Гэбриэла из драмы Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Об этом хореограф россиянки Даниил Глейхенгауз написал на своей странице в Instagram.

Наконец-то закончили. Новая произвольная программа. Клеопатра. Музыка: Питер Гэбриэл — The Feelings Begin, Морис Жарр — увертюра Lawrence d’Arabie, Хатир Хичам — Ramses, — говорится в сообщении.

Ранее News.ru сообщал, что хореограф Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз извинился за украденный номер. Претензию выдвинула американская танцовщица и хореограф Джо Джо Гомез. По её словам, новая программа спортсменки под композицию Bad Guy певицы Billie Eilish полностью повторяет её номер. Всё то же самое: и концепт, и песня та же, и расстановка элементов по таймингу, заявила танцовщица.