Туктамышева отказалась раздеваться на льду

Автором идеи и постановки номера является хореограф Илья Авербух . Об этом Туктамышева написала на своей странице в Instagram, сопроводив сообщение парой фотографии нового образа.

На снимках Туктамышева позирует в коротком зелёном платье.

Тернистый путь фигуристки, которая решила не снимать с себя костюм в новом показательном, — гласит комментарий спортсменки к фотографиям.

Комментарии фолловеров полны комплиментов: «Лизе даже не нужно раздеваться, чтобы быть самой сексуальной», «Как всегда восхитительна», «Хоть в костюме, хоть без костюма, все равно огонь!», «Очень, Лизе идёт изумруд», «Медной горы Хозяйка».