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Туктамышева отказалась раздеваться на льду 

News.ru + ещё 7 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева раскрыла детали своей программы в новом сезоне, отметив, что раздеваться на льду не будет. Чемпионка мира 2015 года станет выступать под песню Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера.
Автором идеи и постановки номера является хореограф Илья Авербух. Об этом Туктамышева написала на своей странице в Instagram, сопроводив сообщение парой фотографии нового образа.
На снимках Туктамышева позирует в коротком зелёном платье.
Тернистый путь фигуристки, которая решила не снимать с себя костюм в новом показательном, — гласит комментарий спортсменки к фотографиям.
Комментарии фолловеров полны комплиментов: «Лизе даже не нужно раздеваться, чтобы быть самой сексуальной», «Как всегда восхитительна», «Хоть в костюме, хоть без костюма, все равно огонь!», «Очень, Лизе идёт изумруд», «Медной горы Хозяйка».
Ранее News.ru сообщал, что полузащитник футбольного «Зенита» Кристиан Нобоа поделился мнением о трёх, на его взгляд, самых сексуальных спортсменках. Третье место он отдал Марии Шараповой, второе — Мартине Хингис, а первое место — Елизавете Туктамышевой. Такое признание он сделал в интервью самой фигуристке.
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Комментарии2
Фигурное катание , Илья Авербух , Брэдли Купер , Елизавета Туктамышева , Мария Шарапова , Кристиан Нобоа , Стефани Джерманотта , Зенит
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