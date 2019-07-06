«Отстаньте от меня»: Загитова почти ушла из спорта

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сделала громкое заявление. Спортсменка призналась, что была близка к завершению карьеры перед чемпионатом мира — 2019, но благодаря словам своего тренера Этери Тутберидзе россиянка осталась в спорте.

Обладательница золота Игр в Пхенчхане — 2018 Алина Загитова ошарашила армию своих поклонников вызвавшим большой резонанс признанием. Фигуристка честно рассказала о том, как собиралась завершить карьеру перед победным для себя чемпионатом мира — 2019.

«У меня же такое настроение было… Бесконечно «не хочу», «не буду», «отстаньте». Я не слушала ни родителей, ни тренеров. На тренировках ничего не получалось. Уже начала думать, что уже никогда не выберусь из этого состояния: я устала бороться и даже в какой-то момент опустила руки», — сетовала Алина.

К счастью для поклонников таланта девушки, Загитовой на выручку пришла наставница Этери Тутберидзе, которая и вернула мысли подопечной в прежнее русло.

«Была ли я готова закончить карьеру? Не, как оказалось. Ведь когда понимаешь, что теряешь то, что тебе дорого, начинаешь еще больше этим дорожить. Наверное, мне нужно было это прочувствовать… Мне нужен был этот самый пинок. Уговаривать и гладить по головке — это не про меня. Тутберидзе тогда сказала: «Нет, едем». И я очень благодарна ей за то, что она настояла на своем», — цитирует «Мир фигурного катания» Загитову, добавившую, что иногда благодаря хорошему пинку спортсмены обретают крылья.

Позже олимпийская чемпионка отошла от темы ухода из спорта и поговорила о куда более приятных моментах своей жизни.

Алина призналась, что она попросту не замечает того, что в 17 лет она стала кумиром миллионов. Ведь популярность с вытекающими из нее бесчисленными интервью и журналистами ее ничуть не выматывают.

«После Олимпиады мне казалось, что никогда к такому вниманию не привыкну. Потом задумалась: «Вряд ли ко мне придут брать интервью, когда я стану бабушкой. Зато сейчас происходит то, о чем я потом буду всегда вспоминать всю жизнь», — делится воспоминаниями Загитова, для которой важно оставаться собой всегда и в любой ситуации, продолжать делать свою работу и радовать болельщиков.

Фигуристка уверена, что, если она будет вести себя наигранно и пытаться казаться лучше, чем она есть на самом деле, люди это обязательно почувствуют.

«Это как во время выступления — когда твои эмоции искренние и идут изнутри, то и программа смотрится, и отдача от зрителей идет», — аргументирует свою позицию атлетка.

Рассказала Загитова и о том, с кем бы хотела познакомиться из звезд:

«С Алиной Кабаевой. Я знаю, какой у нее сильный характер. Мне очень нравилось, когда она выступала как спортсменка. Кстати, Алина звонила мне накануне чемпионата мира — 2019 в Сайтаме, сказала мне слова поддержки. Но встретится лично нам пока не доводилось».

Не обошла стороной Алина и свое увлечение съемками и фотосессиями. Для девушки это работа, которая приносит удовольствие. Несмотря на то, что съемки порой длятся с 9 утра до 8 вечера, Загитова устает не меньше, чем на тренировках.

«Но положительных эмоций все равно больше. И роль модели мне очень нравится. Даже думаю, чтобы в будущем попробовать себя в модельном бизнесе. Я чувствую, что стала более раскрепощенной, потому что в студии столько людей смотрят на то, что ты делаешь, как работаешь. Все должно быть исполнено на высшем уровне.

Это очень похоже на работу актера. А я хоть и привыкла выступать при полных залах, все сначала была зажата и стеснялась», — приоткрывает планы на будущее фигуристка.

А пока на горизонте маячит новый сезон. Подготовка к которому уже идет полным ходом — хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, под какую музыку Загитова будет выступать в произвольной программе.

«Наконец-то закончили. Новая произвольная программа. Клеопатра.