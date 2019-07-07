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Евгений Плющенко сыграл в хоккейном матче 

News.ru 3 часа назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко принял участие в товарищеском хоккейном матче.
С победой, Ледяные Волки! 5:4!Одно очко команде принёс! — написал фигурист в своём Instagram-аккаунте.
В данном матче Плющенко записал себе в актив одну заброшенную шайбу.
36-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию (Турин-2006 — одиночное катание, Сочи-2014 — командные соревнования).
Ранее News.ru писал, что российская фигуристка Алина Загитова удалила фото с прямой линии Путина.
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Фигурное катание , Алина Загитова , Евгений Плющенко
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