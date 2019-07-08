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«Я не украл»: Плющенко ответил на претензии подписчиков 

Рамблер + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Интернет-пользователи обвинили фигуриста Евгения Плющенко в хвастовстве из-за фото с дорогими автомобилями и поинтересовались, откуда у него столько денег. Спортсмен ответил критикам в Instagram, рассказав о своих достижениях и благотворительности.
На фото, возмутившем подписчиков Плющенко, он стоит рядом с Porsche Panamera и Porsche Cayenne. Фигурист попросил пользователей угадать, какую машину он выберет для очередной поездки.
«Откуда у вас столько денег, тут не знаешь где жить завтра, дом сгнил пенсия по инвалидности», — написал @vasiliivasilev55 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Лучше бы помог бедным, больным, чем рисоваться так», — добавила @tatyanamalakhova1955.
Также пользователи посоветовали Плющенко ездить на общественном транспорте или велосипеде.
В новом посте Плющенко рассказал, что одна из машин принадлежит ему, а другая — его жене, продюсеру Яне Рудковской. Супруги являются амбассадорами бренда Porsche.
«Все что я имею, я заработал своим здоровьем и своим трудом!Я не отжал, не украл, заплатил все налоги государству, откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом!» — написал он.
Плющенко отметил, что уже 21 год выступает по всему миру и ежегодно дарит малоимущим семьям, фондам и людям с инвалидностью более десяти тысяч билетов на свои шоу. Фигурист рассказал, что пережил 16 операций, тяжелейшее восстановление, но все равно продолжает кататься.
«Я знаю, что такое нищета, я знаю, что такое собирать бутылки, но я счастлив за тех, кто работает и добивается того, что ему доверяют мировые бренды», — подчеркнул он.
В заключение Плющенко призвал людей «хоть иногда» радоваться не только за самих себя, но и за окружающих.
Комментарии1
Фигурное катание , Евгений Плющенко
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