Олимпийская чемпионка 2014 года фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Из-за многочисленных вопросов хочется сделать официальное заявление. Я завершаю свой путь в спорте. И делаю это ни о чем не жалея и с радостью в сердце. Это были потрясающие годы труда, побед и поражений, дружбы, новых знакомств и приключений", — написала 29-летняя спортсменка.

"Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило. Эта большая часть меня и моей жизни подошла к завершению. Но я перелистываю страницу и начинается не менее интересная и полная приключений жизнь. В первую очередь я теперь счастлива мама", — добавила фигуристка, отметив, что вместе со своим партнером Дмитрием Соловьевым будет выступать в шоу.

Боброва в дуэте с Соловьевым стала олимпийской чемпионкой 2014 года в Сочи и серебряным призером Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, обе медали были завоеваны в командных соревнованиях. Также Боброва и Соловьев являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2013 года, чемпионами Европы 2013 года. Дуэт не выступал на международных соревнованиях в сезоне-2018/19.