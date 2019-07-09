Скандальная фигуристка будет выступать за Украину

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Российская фигуристка после скандала с допингом «сбежала» на Украину 

Рамблер + ещё 14 54 минуты назад
Российская фигуристка Анастасия Шаботова, прославившаяся после скандального заявления о том, что для стабильных выступлений «надо пить много допинга», на международных соревнованиях будет выступать за Украину, сообщает РИА Новости.
13-летняя спортсменка, тренирующаяся под руководством Светланы Пановой в Москве, подала соответствующее прошение, которое было удовлетворено на заседании президиума столичной федерации фигурного катания на коньках.
В январе 2019 года Шаботова во время прямого эфира в Instagram отметила, что для стабильных выступлений спортсменам необходим допинг. При этом фигуристка подчеркнула, что использовать нужно только «правильные» добавки.
Также спортсменка задаётся вопросом, «пьют ли допинг в „Хрустальном“ — отделении спортивного Центра „Самбо-70“, представителями которого являются Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная и другие фигуристки. Шаботова ответила сама себе положительно.
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Фигурное катание , Видео , Александра Трусова , Анна Щербакова , Алена Косторная , Алина Загитова , Анастасия Шаботова , Светлана Панова , РИА Новости
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