Скандальная фигуристка будет выступать за Украину

Российская фигуристка Анастасия Шаботова, прославившаяся после скандального заявления о том, что для стабильных выступлений «надо пить много допинга», на международных соревнованиях будет выступать за Украину, сообщает РИА Новости.
13-летняя спортсменка, тренирующаяся под руководством Светланы Пановой в Москве, подала соответствующее прошение, которое было удовлетворено на заседании президиума столичной федерации фигурного катания на коньках.
В январе 2019 года Шаботова во время прямого эфира в Instagram отметила, что для стабильных выступлений спортсменам необходим допинг. При этом фигуристка подчеркнула, что использовать нужно только «правильные» добавки.
Также спортсменка задаётся вопросом, «пьют ли допинг в „Хрустальном“ — отделении спортивного Центра „Самбо-70“, представителями которого являются Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная и другие фигуристки. Шаботова ответила сама себе положительно.