Скандальная фигуристка будет выступать за Украину

Российская фигуристка после скандала с допингом «сбежала» на Украину

Российская фигуристка Анастасия Шаботова , прославившаяся после скандального заявления о том, что для стабильных выступлений «надо пить много допинга», на международных соревнованиях будет выступать за Украину, сообщает РИА Новости.

13-летняя спортсменка, тренирующаяся под руководством Светланы Пановой в Москве, подала соответствующее прошение, которое было удовлетворено на заседании президиума столичной федерации фигурного катания на коньках.

В январе 2019 года Шаботова во время прямого эфира в Instagram отметила, что для стабильных выступлений спортсменам необходим допинг. При этом фигуристка подчеркнула, что использовать нужно только «правильные» добавки.