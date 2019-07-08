Обвинила Тутберидзе в допинге: как фигуристка сбежала на Украину

Российская фигуристка Анастасия Шаботова решила сменить спортивное гражданство и со следующего сезона будет защищать цвета Украины. Ранее имя девушки прогремело на всю Россию после того, как она в прямом эфире своего инстаграма заявила, что для успешных выступлений необходимо принимать допинг, и заверила, что запрещенные вещества активно используются в группе Этери Тутберидзе . В связи с этим скандалом тренеру Шаботовой даже поступали звонки с вопросом о том, «больная ее ученица или дура».

На сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) был опубликован протокол заседания президиума московской федерации, на котором обсуждались, в частности, переходы фигуристов из одних спортивных школ в другие.

Среди восьми одобренных заявок на переход семь относились к смене клуба: к примеру, Алена Канышева покинула «Снежные барсы» ради «Хрустального», где она уже приступила к тренировкам под руководством Этери Тутберидзе, а Анастасия Тараканова официально оформила свой «трансфер» в школу «барсов», покинув академию Евгения Плющенко

И только в одной заявке говорилось о желании спортсмена не просто сменить каток, а начать выступать за другую страну: 13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова попросила отпустить ее на Украину.

Совет Федерации фигурного катания Москвы одобрил это заявление единогласно.

Таким образом, с сезона-2019/20 девушка начнет выступать под «жовто-блакитным» флагом. Правда, до сих пор не ясно, планирует ли она уходить от своего нынешнего тренера Светланы Пановой — история знала случаи, когда фигурист менял спортивное гражданство, но оставался работать в Москве у того же наставника.

По такому пути пошел, например, Морис Квителашвили , который начал представлять на международном уровне Грузию, но продолжил заниматься в «Хрустальном» у Тутберидзе. Так что возможно, что Шаботова так же предпочтет остаться в своем клубе «Снежные барсы».

Стоит признать, что у девушки почти не было реальных шансов пробиться в сборную России и принять участие в международных соревнованиях хотя бы на юниорском уровне.

В стране есть как минимум несколько ровесниц Шаботовой, которые не только исполняют чище и стабильнее стандартные для этого возраста тройные прыжки, но и уже выучили четверные. В основном речь идет об ученицах Тутберидзе — Камиле Валиевой или той же Алене Канышевой, которые владеют четверным тулупом. От страны на международные турниры допускается очень ограниченное количество спортсменов — не больше трех на одном соревновании, и с результатами Шаботовой пробиться в этот список практически нереально.

В сезоне-2018/19 фигуристка показала максимальный результат в 195,93 балла, что совсем неплохо для юниора, но недостаточно для юниора сборной России, лидеры которой пробивали планку в 230 очков (этого добивались, например, Александра Трусова Анна Щербакова ).

К тому же 195 баллов, полученные на одном из этапов Кубка России, где судьи в целом лояльнее, чем на международных стартах, были для Шаботовой, скорее, приятным исключением, чем привычным результатом.

В основном ее оценки в прошлом сезоне крутились в районе 170 очков, а один раз упали даже до 120-ти (на первенстве Москвы).

Спортсменке не хватает стабильности, из-за чего она периодически допускает серьезные недокруты и падения, которые не позволяют ей пробиться на первые места.

Так, на главном внутреннем соревновании юниоров — первенстве России — Шаботова стала только 14-й, набрав свои привычные 168 баллов.

Однако для сборной Украины приглашение такой спортсменки станет безусловным прорывом.

В стане «жовто-блакитных» сейчас все очень плохо с одиночницами. На чемпионате Европы — 2019 выступала только одна фигуристка из Украины — Анастасия Гожва, которая заняла последнее место, набрав в короткой программе всего 35,51 балла и не пробившись в произвольную.

На этом фоне Шаботова, которая владеет всеми тройными прыжками и даже делает каскад с тройным лутцом, выглядит подарком с небес.

Так что и для федерации Украины, и для самой спортсменки это решение кажется выгодным.

Стоит упомянуть и тот факт, что шансы Шаботовой попасть в сборную России стали еще более призрачными в январе этого года, когда она в прямом эфире инстаграма заявила о том, что в фигурном катании необходимо принимать допинг, попутно обвинив в махинациях учениц Тутберидзе. Собственно, именно этим девушка пока что и запомнилась больше всего за время своей карьеры.

«Как выступать стабильно? Принял много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. Пьют ли его в «Хрустальном»? Конечно, пьют», — заявила Анастасия.

Тренер фигуристки Светлана Панова тогда вступилась за свою подопечную, заявив, что та произнесла эти слова в шутку и по глупости.

«Мне звонят и спрашивают: «Она больная или дура?» Но понимаете, есть дети, которые уже взрослые, и опережают свой паспортный и биологический возраст. А Настя — залюбленный ребенок и воспитывается именно как дитя. Ей даешь Витамин C от кашля, а девочка считает, что это допинг», — приводил слова наставницы «СЭ».

Сама Шаботова вскоре извинилась за свои слова, записав специальное видео в своем инстаграме.

«Я сказала глупость. Наверное, я поступила так из-за того, что проиграла на последних соревнованиях», — призналась спортсменка.

К слову, перед роковыми откровениями о допинге девушка действительно заняла только пятое место на Кубке Москвы, набрав 159,50 балла и уступив как раз трем ученицам Тутберидзе и Канышевой, которая перешла в «Хрустальный» спустя несколько месяцев.

Сама Тутберидзе не считает, что она раскаялась искренне. В прямом эфире передачи «Познер» специалист предположила, что попросить прощения девушку заставили родители.

«Мне очень жаль слышать такие слова от 13-летней девочки, а также жаль всю ту часть поколения, которая считает, что формула успеха — это применение допинга. То есть она не считает, что надо выйти на лед и работать сильнее.

Когда узнала об этих словах, подумала: «Удачи тебе в поиске „правильного допинга“, — заявила Тутберидзе.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и „Вконтакте“.