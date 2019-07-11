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Почему талантливые фигуристки бегут из России? 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Воспитанницы российских школ фигурного катания нередко принимают решение выступать за другие страны. В причинах этого, а также в том, как относятся к подобным переходам российские фанаты фигурного катания, разбиралась «Газета.ru».
По данным издания, талантливые российские фигуристки признаются, что фанаты призывают их начать выступать за другие страны, так как хотят, чтобы они имели больше возможностей попасть на международные соревнования.
Дело в том, что максимальная квота для одной страны на чемпионате Европы, мира и Олимпийских играх составляет три человека. В России же — особенно в женском одиночном катании — претенденток всегда намного больше, указывает газета, напоминая о высоком уровне таких российских фигуристок, как Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Алина Загитова и Евгения Медведева.
«Конкуренция за попадание на международные соревнования просто бешеная, из-за чего многие талантливые фигуристы не получают возможности даже попробовать себя на высшем уровне. Неудивительно, что спортсмены задумываются о смене гражданства, а болельщики относятся к этому с пониманием», — отмечается в статье.
По данным издания, Международный союз конькобежцев (ИСУ) позволяет федерации любого государства, которое является его членом, отправлять на главные старты сезона по одному участнику. Эта квота гарантирована, и ее никто не отнимет, даже если уровень развития фигурного катания в этой стране не очень высок. Таким образом, меняя спортивное гражданство, фигуристки, по сути, получают легкий доступ к статусным турнирам и шанс попасть на них гораздо больше, чем в тройку сборной России.
Еще одним плюсом смены гражданства, по данным газеты, является то, что новая родина начинает финансово поддерживать спортсмена, в то время как в России они при такой конкуренции не имели бы шансов обратить на себя внимание Федерации фигурного катания на коньках.
Среди девушек, ушедших выступать за другие страны, издание назвало: бывшую 13-летнюю ученицу школы «Снежные барсы» Анастасию Шаботову, которая будет представлять Украину, Екатерину Куракову, которая решила представлять на международном уровне Польшу, Екатерину Рябову, выступающую за Азербайджан.
В этом же списке, по данным издания, и родившаяся в Москве Элизабет Турсынбаева, которая в 13 лет начала представлять Казахстан. Девушка уже успела один раз выступить на Олимпийских играх, четырежды — на чемпионате мира
и трижды — на чемпионате четырех континентов, где соревнуются представители Азии и Америки, завоевав несколько важных медалей и став первой в истории женщиной, исполнившей четверной прыжок на взрослом уровне.
Комментарии4
Фигурное катание , Евгения Медведева , Александра Трусова , Анна Щербакова , Алена Косторная , Алина Загитова , Анастасия Шаботова , Екатерина Рябова , Элизабет Турсынбаева , Газета.Ru
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