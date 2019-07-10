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Бывшая фигуристка Тутберидзе назвала причины ухода от тренера 

Lenta.ru + ещё 12 10 июля 2019
Фото: Lenta.ru
Российская фигуристка Полина Цурская назвала причины ухода из группы российского тренера Этери Тутберидзе. Ее слова приводит «Советский спорт».
Цурская заявила, что покинула группу из-за травм, которые психологически мешали ей выступать на прежнем уровне. «Этери Георгиевна пыталась привести меня в чувство. Возможно, она это делала не слишком мягко. Все-таки у меня был переходный возраст, и я считала, что сама все умею», — добавила она.
Фигуристка рассказала, что поблагодарила тренера за ее работу, подарив ей букет цветов. «Тутберидзе улыбнулась, мы хорошо поговорили. Я не знала, какой реакции ждать от нее. Но все прошло хорошо», — отметила она.
В мае 2019-го Цурская завершила профессиональную карьеру. Годом ранее она покинула группу Тутберидзе. Спортсменка мотивировала свое решение тем, что на занятиях у тренера была слишком высокая конкуренция.
Цурская — победительница юношеских Олимпийских игр и финала юниорского Гран-при. Также фигуристка трижды выигрывала финал Кубка России.
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Фигурное катание , Полина Цурская , Этери Тутберидзе
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