Бывшая фигуристка Тутберидзе назвала причины ухода от тренера

Цурская заявила, что покинула группу из-за травм, которые психологически мешали ей выступать на прежнем уровне. «Этери Георгиевна пыталась привести меня в чувство. Возможно, она это делала не слишком мягко. Все-таки у меня был переходный возраст, и я считала, что сама все умею», — добавила она.

Фигуристка рассказала, что поблагодарила тренера за ее работу, подарив ей букет цветов. «Тутберидзе улыбнулась, мы хорошо поговорили. Я не знала, какой реакции ждать от нее. Но все прошло хорошо», — отметила она.

В мае 2019-го Цурская завершила профессиональную карьеру. Годом ранее она покинула группу Тутберидзе. Спортсменка мотивировала свое решение тем, что на занятиях у тренера была слишком высокая конкуренция.

Цурская — победительница юношеских Олимпийских игр и финала юниорского Гран-при. Также фигуристка трижды выигрывала финал Кубка России.