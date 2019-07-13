Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева

Падает и бьет руками о лед: кто сделал из Медведевой гейшу

Российская фигуристка Евгения Медведева показала часть своей новой произвольной программы под музыку из фильма «Мемуары гейши». Спортсменка падает, молотит руками о лед и устремляет взгляд в небеса — получилось драматично. Эту программу поставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн, которая немного ранее создала номер и для Елизаветы Туктамышевой

Евгения Медведева представила отрывок своей новой произвольной программы для сезона-2019/20, которая была поставлена под саундтрек из драматического фильма «Мемуары гейши».

В ролике можно увидеть, как фигуристка под присмотром своего канадского тренера Брайана Орсера уходит в дорожку шагов на одной ноге, в порыве эмоций взлетает в воздух, делает один оборот и тут же камнем падает вниз, опускаясь на колено и ударяя руками о лед.

Все это происходит под музыкальную тему из «Мемуаров», посвященную главной героине кинокартины, — японской гейше Саюри, которая была обычной девочкой из бедной рыбацкой семьи, но сумела пробиться на первые позиции в своем искусстве и заодно завоевать любовь всей своей жизни.

На пути к вершинам Саюри пришлось преодолеть немало трудностей, что Евгения, видимо, и выражает в своей искрометной дорожке шагов.

Также это видео дало некоторое представление о концовке программы:

фигуристка делает вращение со сменой нескольких позиций, то опускаясь, то поднимаясь на одной ноге, после чего замирает в финальной позе, резко откинув руки назад и устремив взгляд в небеса.

В подписи к этому видео Медведева отметила, что постановщиком программы выступила канадский специалист Ше-Линн Бурн, которая является сейчас одним из самых востребованных хореографов в мире.

Уже известно, что она поставила на следующий сезон короткую программу российской фигуристке Елизавете Туктамышевой, двукратному чемпиону мира из США Нэйтану Чену, японке Каори Сакамото , — и список еще может быть расширен.

Ранее Ше-Линн также неоднократно работала над созданием чемпионских программ, в том числе и в японском стиле. Так, она поставила Юдзуру Ханю произвольное выступление «Сеймей», которое он показывал в сезоне-2015/16, а затем вернулся к нему в олимпийский год и завоевал в Пхенчхане свое второе золото Игр.

Бурн отличается детальностью своих постановок и скрупулезной подготовкой к каждому номеру.

Она рассказывала, что в процессе работы над «Сеймеем» внимательно пересмотрела фильм «Колдун» (или «Онмеджи»), из которого брала музыку, чтобы лучше подметить черты главного героя — волшебника Сеймея, образ которого Ханю должен был воплотить на льду.

«Я немного отредактировала музыку, чтобы ее можно было лучше прочувствовать. Посмотрела кинокартину. Попыталась изучить все, что могла, о культуре, танце, движениях, манерах. В том числе и о фильме, чтобы лучше проникнуться, ведь я не японка», — рассказывала Бурн.

Она даже подробно объясняла Ханю, что он должен был представлять себе во время выступления, например: «Облака и тьма надвигаются на тебя до того момента, как зазвучат барабаны и начнется дорожка шагов». У программы было 33 варианта нарезки музыки.

Если Ше-Линн в таком же стиле работает сейчас с Медведевой, то фанаты имеют полное право надеяться на создание очередного шедевра.

Тем более что «творить ускользающую красоту», как называла свое искусство одна из гейш в «Мемуарах», у Евгении получается на льду едва ли не лучше всех в мире в данный момент.

«Я так тобой горжусь, словами не передать. Лучшая!» — написал в комментариях под роликом известный певец Кристиан Костов, прикрепив к сообщению эмодзи разбитого сердца.

В ответ фигуристка написала «Спасибо, мой хороший», также сопроводив свои слова «сердечком», чем изрядно подогрела интерес фанатов.

Костов является близким другом Медведевой, и под его композицию Beautiful Mess фигуристка катала показательный номер в прошлом сезоне, который они затем совместно презентовали даже на новогоднем концерте Первого канала.

Также под видео с отрывком из новой программы высказался канадский фигурист Конрад Орзел, который вместе с Евгенией тренируется в Торонто и недавно в прямом эфире своего инстаграма признался, что его любимым фигуристом из России является именно она. Спортсмен красноречиво оставил в комментариях три эмодзи огня.

Наконец своим мнением об отрывке представленной программы поделилась подруга Медведевой — бывшая фигуристка Екатерина Боброва , выступавшая в танцах на льду.

«I'm so excited» (я так взволнована), — написала Боброва.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 16 Апр 2019 в 8:57 PDT К слову, ранее Медведева похожим образом презентовала отрывок из своей короткой программы под композицию Muse «Exogenesis: Symphony, Part 3».