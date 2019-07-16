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«Это мое проклятие»: Туктамышева напугала болельщиков 

Рамблер + ещё 16 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что среди участниц Олимпиады в Токио в 2020 году её фамилии не будет. Официальное обращение к фанатам спортсменка оставила в Twitter.
Заявление было опубликовано 16 июля. Фигуристка в твите на английском языке отметила, что не поедет на грядущую Олимпиаду в Японии.
«Как они сказали, из-за технических причин. Я была уверена, что Игры в Японии станут моим лучшим шансом. Мое проклятие реально, еще одна пропущенная Олимпиада», — написала спортсменка.
Не многие пользователи поняли шутку фигуристки, поскольку в 2020 году в Токио пройдут летние Олимпийские игры. Проведение очередной зимней Олимпиады запланировано на 2022 год в Пекине.
Елизавета Туктамышева является чемпионкой Европы и мира по фигурному катанию 2015 года. В сезоне 2018-19 гг. на этапе Гран-при в Японии она заняла итоговое третье место, такой же результат фигуристка показала на этапе турнира в Канаде. Туктамышева пропустила чемпионат России в Саранске в декабре 2018 года из-за пневмонии. В результате спортсменка не попала в основной состав сборной России для участия в чемпионате мира, оставшись в списке запасных. Тем не менее на командном чемпионате мира в Японии спортсменка заняла второе место в короткой программе.
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Фигурное катание , Елизавета Туктамышева
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