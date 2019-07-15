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Медведева рассказала о подготовке к новому сезону 

Газета.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Reuters
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о новой программе и внутренних ощущениях, передает Sport24.
Над короткой программой под песню Exogenesis Symphony группы Muse со спортсменкой работал Илья Авербух, а над произвольной — канадский специалист Ше-Линн Бурн.
"Мы проделали потрясающую работу с Ильей и Ше-Линн. Я на неделю ездила в США (для работы над произвольной). В день мы работали по 7-8 часов: 3 часа индивидуально с Ше-Линн, а потом я много занималась самостоятельно, на льду и в зале. Я очень довольна выбором музыки, уже долгое время мне хотелось поставить программы под Muse и "Мемуары гейши", — отметила фигуристка.
Как считает спортсменка, раньше она не была достаточно взрослой, чтобы полноценно передать характер такой музыки. Теперь она готова доносить до зрителей то, что хочет.
Также Медведева сообщила, что из-за изменения предсезонной подготовки чувствует себя намного увереннее и спокойнее, чем раньше.
Ранее сообщалось, что Медведева рассказала о смене образа жизни после переезда в Канаду.
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Комментарии1
Фигурное катание , Евгения Медведева , Илья Авербух
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