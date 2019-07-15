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Японский фигурист отказался от услуг Тутберидзе 

Рамблер + ещё 11 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Японский фигурист, серебряный призер Олимпиады-2018 Шома Уно решил соревноваться в следующем сезоне без основного тренера. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте FigureSkatingMisc.
Ранее спортсмен провел несколько недель на летнем сборе в Новогорске, где работал с тренером Этери Тутберидзе.
Незадолго до этого он прекратил работу со своим наставником Михоко Хигути.
В итоге, как отмечает FigureSkatingMisc, Уно решил, что не будет торопиться с поиском зарубежной тренировочной базы и главного наставника. По его словам, «в идеале» он хотел бы ежедневно тренироваться с атлетами одного с ним уровня, которые могут выполнять несколько видов четверных прыжков.
По данным FigureSkatingMisc, основной тренировочной базой спортсмена пока останется Япония, но в сентябре он отправится на сбор в Швейцарию.
По данным Sports.ru, Михоко Хигути, от которой ушел Уно, была тренером, научившим его кататься. С ней фигурист первым в истории прыгнул четверной флип на соревнованиях, выиграл два «серебра» чемпионатов мира и стал вторым на Олимпиаде. Почему Уно решил уйти от Хигути, он не уточнил, сказав лишь, что «хочет двигаться дальше».
Издание Japan Times писало, что он может перейти либо к Этери Тутберидзе, либо к Алексею Мишину, так как ищет тренера, который ставит технику.
Комментарии5
Фигурное катание , Алексей Мишин , Этери Тутберидзе
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