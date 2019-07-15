Японский фигурист отказался от услуг Тутберидзе

Японский фигурист, серебряный призер Олимпиады-2018 Шома Уно решил соревноваться в следующем сезоне без основного тренера. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте FigureSkatingMisc.

Ранее спортсмен провел несколько недель на летнем сборе в Новогорске, где работал с тренером Этери Тутберидзе

Незадолго до этого он прекратил работу со своим наставником Михоко Хигути.

В итоге, как отмечает FigureSkatingMisc, Уно решил, что не будет торопиться с поиском зарубежной тренировочной базы и главного наставника. По его словам, «в идеале» он хотел бы ежедневно тренироваться с атлетами одного с ним уровня, которые могут выполнять несколько видов четверных прыжков.

По данным FigureSkatingMisc, основной тренировочной базой спортсмена пока останется Япония, но в сентябре он отправится на сбор в Швейцарию.

По данным Sports.ru, Михоко Хигути, от которой ушел Уно, была тренером, научившим его кататься. С ней фигурист первым в истории прыгнул четверной флип на соревнованиях, выиграл два «серебра» чемпионатов мира и стал вторым на Олимпиаде. Почему Уно решил уйти от Хигути, он не уточнил, сказав лишь, что «хочет двигаться дальше».