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Дело в отношении Загитовой закрыли 

Lenta.ru + ещё 23 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Административное расследование в отношении российской фигуристки Алины Загитовой прекращено. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.
Дело было открыто в мае после публикации видеоролика, на котором видно, что 16-летняя Загитова находится за рулем автомобиля. В результате расследование было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.
Видео появилось в Instagram-аккаунте Загитовой 1 мая. Несовершеннолетняя спортсменка также не была пристегнута. Согласно законодательству, несовершеннолетним запрещено управлять транспортным средством.
Загитова — олимпийская чемпионка, победительница чемпионата мира и Европы.
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