Дело в отношении Загитовой закрыли

Административное расследование в отношении российской фигуристки Алины Загитовой прекращено. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

Дело было открыто в мае после публикации видеоролика, на котором видно, что 16-летняя Загитова находится за рулем автомобиля. В результате расследование было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Видео появилось в Instagram-аккаунте Загитовой 1 мая. Несовершеннолетняя спортсменка также не была пристегнута. Согласно законодательству, несовершеннолетним запрещено управлять транспортным средством.

Загитова — олимпийская чемпионка, победительница чемпионата мира и Европы.