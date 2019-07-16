Загитова открыла крышку бутылки ударом конька

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в Bottle Cap Challenge, участники которого разными способами открывают бутылки. Видео опубликовано в Instagram спортсменки.

На записи, снятой в замедленном режиме, Загитова открывает бутылку ударом конька.

Накануне Загитова опубликовала в «сториз» видео, на котором бутылку открывает ее собака Масару.