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Загитова открыла крышку бутылки ударом конька 

Рамблер + ещё 20 11 часов назад
Фото: Instagram
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в Bottle Cap Challenge, участники которого разными способами открывают бутылки. Видео опубликовано в Instagram спортсменки.
На записи, снятой в замедленном режиме, Загитова открывает бутылку ударом конька.
Накануне Загитова опубликовала в «сториз» видео, на котором бутылку открывает ее собака Масару.
Флешмоб по откручиванию крышек ударом ноги начал набирать обороты в конце июня. К челленджу присоединились многие знаменитости: Джейсон Стэйтем, Конор Макгрегор, Анастасия Волочкова, Мэрайя Кери, певица Нюша, Хабиб Нурмагомедов, Златан Ибрагимович и другие.
Фигурное катание , Мэрайя Кери , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Алина Загитова , Анастасия Волочкова , Джейсон Стэйтем
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