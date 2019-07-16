Тутберидзе опубликовала фото на розовом шаре 

Российский тренер Этери Тутберидзе объявила о завершении предсезонных сборов, передает "Спорт-Экспресс".
Специалист опубликовала в инстаграме снимок, на котором она сидит на розовом шаре. В прошлом году похожую фотографию выложила на своей странице олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.
"Конец сборов. Традиционное фото на розовом шаре", — подписала фото Тутберидзе.
7-8 сентября в "Лужниках" пройдут контрольные прокаты российских фигуристов. Ожидается, что в них примут участие одиночницы Загитова, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и победительница первенства Европы Софья Самодурова.
Ранее сообщалось, что Загитова вместе с собакой открыли бутылку в челлендже.