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Почему закрыли дело против Загитовой 

Рамблер 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову не будут штрафовать за езду без прав. Как пишет «Комсомольская правда — Ижевск», производство по делу о нарушении ПДД прекратили в связи с истечением срока давности.
Ранее в интернете появилось видео, на котором спортсменка управляет автомобилем. Сейчас Загитовой 17 лет, а на момент съемки, по данным «КП», ей было 16. Водительские права россиянам выдают лишь с 18 лет, а в 16 ездить за рулем они могут только в учебной зоне автошколы в сопровождении инструктора и на специальном транспортном средстве.
После публикации видео сотрудники ГИБДД начали проверку по административной статье 12.7 (управление машиной водителем, не имеющим прав).
По статье 12.7 совершеннолетнего нарушителя могут наказать штрафом от пяти до 15 тысяч рублей. А взрослых, которые позволили несовершеннолетнему сесть за руль, ждет штраф в 30 тысяч рублей.
Как отмечает «Газета.ру», Загитова также не была пристегнута, а это административная статья 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов). За это могут оштрафовать на одну тысячу рублей.
По итогам проверки в ГИБДД заявили, что административное расследование прекращено на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 (истечение сроков давности привлечения к административной ответственности). Дело в том, что срок давности для таких нарушений составляет два месяца.
Комментарии3
Фигурное катание , Алина Загитова , ГИБДД , Газета.Ru , Комсомольская правда
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