В Канаде лучше: Медведева кольнула Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, также серебряный призер Олимпийских Игр в Пхенчхане-2018 в командных и личных соревнованиях россиянка Евгения Медведева дала большое интервью официальному сайту Международного союза конькобежцев (ISU), рассказав о первом сезоне под руководством Брайана Орсера в канадском «Крикет-клабе», а также об изменениях в своей жизни и восприятии фигурного катания.

Во время подготовки к новому сезону россиянка Евгения Медведева дала интервью пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU), в котором рассказала о том, как проходил период адаптации в Торонто, куда она перебралась год назад к Брайану Орсеру, со скандалом уйдя из группы Этери Тутберидзе

«Прошлый сезон был очень сложным как в физическом плане, так и в психологическом. Было трудно адаптироваться к новой обстановке, хотя сначала я думала, что ничего такого сложного в этом не будет. Но привыкла ко всему вот только сейчас. Теперь в «Крикет-клабе» я чувствую себя абсолютно комфортно и вообще как дома», — рассказала спортсменка.

Напомним, что Медведева покинула группы Этери Тутберидзе, с которой работала на протяжении всей предыдущей карьеры, весной 2018 года. Катализатором ухода стало поражение Евгении в личных соревнованиях на Олимпийских Играх в Пхенчхане от другой ученицы российского тренера 15-летней на тот момент Алины Загитовой.

В итоге спортсменка, доминировавшая до олимпийского сезона в женском фигурном катании на протяжении двух лет, решила круто изменить свою жизнь и не без определенного скандала покинула группу Тутберидзе, став работать под руководством Орсера.

Правда, долгое время тренировки в Канаде не давали результата. Медведева выступала крайне неудачно, провалившись на предсезонных стартах и на этапах Гран-при, не сумев попасть в финал серии, а также заняв лишь седьмое место на чемпионате России, из-за чего ее не включили в сборную страны на чемпионат Европы.

Перелом произошел в концовке сезона, когда Евгения выиграла финал Кубка страны, немного опередив там бронзового призера финала Гран-при Елизавету Туктамышеву , благодаря чему поехала на чемпионат мира и там совершила сенсацию, выиграв бронзовую медаль, когда в нее уже никто особенно не верил.

«Мне кажется, будто я катаюсь тут уже очень много лет. У меня совершенно со всеми здесь отличные отношения. Это то, о чем я мечтала всю жизнь — приходить на тренировки и чувствовать себя как в родном доме. Тут очень уютная обстановка. Хочется возвращаться сюда снова и снова. Эта обстановка мотивирует тебя на новые свершения, потому что со льда просто уходить не хочется, — рассказывает Медведева о своей теперешней жизни в Канаде.

— Раньше тренировочный каток был для меня просто местом работы. Иногда было очень сложно и каток ассоциировался у меня только с тяжелой работой. «Крикет-клаб» же ассоциируется с работой, которая тебе нравится. Здесь ты делаешь все только для себя».

В последнем высказывании поклонницы Загитовой и тренерского гения Тутберидзе уже успели усмотреть очередной укол в сторону бывшей наставницы, так что в новом сезоне борьба обещает стать еще более принципиальной, так как к Загитовой добавятся суперюниорки Тутберидзе Александр Трусова, Анна Щербакова Алена Косторная , которые теперь могут по возрасту соревноваться со взрослыми и на международных стартах.

Сама же Медведева поведала так же о том, какие программы представит в новом сезоне. Короткий прокат спортсменка будет демонстрировать под песню Exogenesis Symphony группы Muse, поставленную для Евгении бывшим фигуристом, призером Олимпиады, а ныне хореографом Ильей Авербухом

Произвольная программа подготовлена для двукратной чемпионки мира американским хореографом Ше-Линн Бурн под саундтрек из фильма «Мемуары гейши».

Интересно, что совсем недавно сын Бурн опубликовал в своем инстаграме фотографию того, как Медведева дает ему урок рисования, поблагодарив спортсменку.

«Мы проделали потрясающую работу с Ильей и Ше-Линн. Я на неделю ездила в США для работы над произвольной. В день мы работали по 7-8 часов: три часа индивидуально с Ше-Линн, а потом я много занималась самостоятельно, на льду и в зале, — рассказала Медведева.

— Я очень довольна выбором музыки, уже долгое время мне хотелось поставить программы под Muse и «Мемуары гейши». Особенно «Мемуары» — раньше чувствовала, что еще недостаточно взрослая, чтобы передать характер этой музыки. Но сейчас я в том возрасте и душевном состоянии, когда смогу донести до зрителей то, что хочу».

Евгения подчеркивает, что кинофильм, выбранный в качестве истории для ее произвольного проката, значит для нее особенно много.

«Мемуары» — это история, которую нужно рассказать. Сначала я услышала музыку, потом посмотрела фильм и влюбилась в него. Начала читать книгу и постоянно слушала саундтрек. Неважно, сколько раз я его прослушала, он мне не надоедает. А если я не устаю от музыки, значит, это музыка абсолютно моя. Это очень сильная, энергетически удивительная композиция, — подчеркнула россиянка.

— Подготовка к сезону идет активно. Впервые я отказалась от отпуска и пляжного отдыха в межсезонье. Были опасения, что что-то пойдет не так и это будет слишком большой стресс для организма, но ничего похожего не произошло. Я довольна, что мы сменили тактику и начали сезон без каникул. На меня лично и на мое тело это оказало хорошее влияние».

Не забыла спортсменка отметить и свое психологическое состояние, которое, по ее мнению, заметно улучшилось в последнее время.

«Мое внутренне состояние изменилось, теперь я чувствую себя спокойней, уверенней. Мы работаем над новыми элементами, новыми программами, думаем над костюмами. Все в процессе, — рассказала двукратная чемпионка мира и бронзовый призер последнего мирового форума.

— На чемпионате мира у меня случилась довольно серьезная травма, ее нужно было лечить долгое время, но я восстановилась в два раза быстрее, чем ожидалось. Я должна была провести минимум четыре месяца без льда, но вылечилась быстрее, чем за два. Тело восстанавливается быстро. Сейчас я полна сил, и все хорошо».