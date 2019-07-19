Фигуристка Тараканова высказалась о Медведевой и Загитовой

Российская фигуристка Анастасия Тараканова поделилась своим мнением о звёздах современного фигурного катания Евегнии Медведевой и Алине Загитовой.

Нравится боевой настрой Жени Медведевой. И как человек она тоже очень положительная. Алина Загитова представляет и видит мир своим взглядом. Это помогает ей выходить на старт и катать чисто, — цитирует Тараканову Sport24.

Ранее собака фигуристки по кличке Лонда выбрала именно Медведеву при сравнении с Загитовой. Животное выбрало миску с кормом, на которой была написана фамилия спортсменки.

17-летняя Загитова выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

Медведева является двукратным олимпийским серебряным призёром и двукратной чемпионкой мира. В прошедшем сезоне она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.