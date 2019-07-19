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Фигуристка Тараканова высказалась о Медведевой и Загитовой 

News.ru + ещё 16 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Анастасия Тараканова поделилась своим мнением о звёздах современного фигурного катания Евегнии Медведевой и Алине Загитовой.
Нравится боевой настрой Жени Медведевой. И как человек она тоже очень положительная. Алина Загитова представляет и видит мир своим взглядом. Это помогает ей выходить на старт и катать чисто, — цитирует Тараканову Sport24.
Ранее собака фигуристки по кличке Лонда выбрала именно Медведеву при сравнении с Загитовой. Животное выбрало миску с кормом, на которой была написана фамилия спортсменки.
17-летняя Загитова выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.
Медведева является двукратным олимпийским серебряным призёром и двукратной чемпионкой мира. В прошедшем сезоне она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.
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