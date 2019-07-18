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Ягудин назвал главную проблему «талантливейшего» российского фигуриста 

Lenta.ru + ещё 6 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что фигуристу Михаилу Коляде не хватает силы воли, чтобы добиваться высоких результатов. Слова спортсмена приводит «Советский спорт».
Ягудин отметил, что ни один российский фигурист не может конкурировать с лучшими в мире, и привел в пример Натана Чена и Юдзуру Ханю. Однако, по его мнению, отечественные спортсмены могут занимать места сразу за ними.
«Коляда — наиталантливейший человек, у него есть все. Прыжки, вращения, скольжение. Нет только силы воли. Я не знаю, что с этим делать — в нашей стране советов каждый думает, что ему все известно лучше всех», — поделился Ягудин.
По словам чемпиона, российские фигуристы ведут себя, как «тряпки».
«Черт возьми, вы же мужики! Это мужское одиночное катание! Нет, можно проиграть, но в борьбе. Когда ты сделал все и все-таки оказался слабее», — заявил он.
Ягудин не раз критиковал Коляду. Так, на чемпионате мира 2019 года он призвал фигуриста извиниться за неудачный прокат короткой программы. В итоге Коляда стал лучшим среди россиян в мужском одиночном катании, однако занял лишь шестое место. После турнира Ягудин заявил, что в ближайшее время российские фигуристы не смогут бороться за медали на мировом первенстве.
На счету Коляды две бронзы на чемпионатах Европы. Также россиянин стал серебряным призером в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018-м.
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Фигурное катание , Алексей Ягудин , Михаил Коляда
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