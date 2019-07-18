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Туктамышева рассказала, где начнёт соревновательный сезон 

Чемпионат.com + ещё 6 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что откроет соревновательный сезон на турнире в Италии.
«Привет, Италия! Как и последние два года, я хочу начать свой новый соревновательный сезон вместе с тобой на Lombardia Trophy. Ну и разумеется, навестить тебя еще в начале декабря», — написала фигуристка на своей странице в «Инстаграме».
Турнир серии «челлендж» Lombardia Trophy пройдёт в Бергамо 13-15 сентября. 22-летняя Туктамышева также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года и бронзовым призёром командного чемпионата мира — 2019.
Ранее фигуристка опубликовала заявление, в котором сообщила, что пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).
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Фигурное катание , Елизавета Туктамышева
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