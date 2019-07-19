«Унесли жизнь гения»: как убили фигуриста Тена

Год назад в Алма-Ате зарезали Дениса Тена , бронзового призера Олимпийских игр в Сочи — 2014, первого в истории Казахстана спортсмена, завоевавшего медали на Олимпиаде, чемпионате мира, континентальном чемпионате, Универсиаде и Азиатских играх. «Газета.Ru» вспоминает трагические события и рассказывает об их последствиях.

19 июля 2018 года в центре Алма-Аты, крупнейшего города Казахстана, на парковке недалеко от пересечения улиц Курмангазы и Байсеитовой случилась трагедия. Выходя из кафе, знаменитый казахстанский фигурист Денис Тен увидел, как двое мужчин скручивают зеркала с его личного автомобиля, припаркованного у тротуара.

Спортсмен не спасовал перед неизвестными и вступил с ними конфликт, переросший в потасовку, в которой один из преступников нанес фигуристу глубокое ножевое ранение в бедро, приведшее к сильному кровотечению, так как нож попал в бедренную артерию.

Преступники скрылись с места происшествия, а Тена в крайне тяжелом состоянии на скорой доставили в больницу, где, несмотря на отчаянные попытки врачей спасти ему жизнь, фигурист скончался спустя два часа.

21 июля Тен был похоронен на кладбище в поселке Дружба близ Алма-Аты, а мир фигурного катания погрузился в траур.

«Я не знаю, как жить среди такого бандитизма? Унесли жизнь гения, талантливого человека, которого мы все очень любили, ценили его человеческие качества. Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. Я мертвая, у меня просто нет слов. Сидел в Америке, никого не трогал, приехал — а его на тот свет отправили», — пронзительно и точно передала общие эмоции заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Вскоре по делу об убийстве фигуриста были задержаны двое казахстанцев 1994 года рождения — Арман Кудайбергенов и Нурал Киясов. Именно они и были участниками конфликта со спортсменом, закончившегося летальным исходом.

Оба преступника признали свою вину, но не были единственными, кто оказался на скамье подсудимых, а затем и за решеткой. Третьей подозреваемой стала Жанар Толыбаева, в момент конфликта уже бывшая беременной.

Женщина была обвинена в соучастии и преступном сговоре с целью кражи и недонесении о случившемся.

«Мы проводили опрос населения, и я тогда посмотрел как раз претензии к правоохранительным органам. Особенно общество всколыхнуло то, что случилось с нашим спортсменом Денисом Теном. Этот случай резонансный получился, — говорил в декабре, во время судебного процесса, Нурсултан Назарбаев, занимавший тогда пост президент Казахстана.

— Нам надо с полицией провести очень серьезную работу. Во-первых, новый образ полицейского надо создать, для этого сейчас договорились, что сокращаем чиновничество в полиции».

В середине января подсудимые выступили с последним словом, в котором Кудайбергенов и Киясов попросили прощения у родных фигуриста, заявив, что не хотели его убивать.

В итоге суд вынес мужчинам приговор в виде 18 лет лишения свободы каждому, а находившуюся в тот момент на седьмом месяце беременности Толыбаеву приговорили к четырем годам заключения.

Правда, даже столь суровое решение судьи удовлетворило не всех. Так, мать фигуриста назвала убийство ее сына заказным и не согласилась с решением суда.

«В ходе ознакомления с материалами уголовного дела мы обратили внимание на то, что в доказательствах имеются существенные противоречия… Считаем, что это было заказное преступление», — цитирует адвоката матери Тена Нурлана Устемирова РИА «Новости».

В связи с этим потерпевшая сторона ходатайствовала о возврате дела в прокуратуру для дополнительного расследования. По мнению адвоката, в ходе дополнительного расследования должны быть установлены «пособники и подстрекатели», однако дело было закрыто.

Денису Тену , являвшемуся бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, чемпионом турнира четырех континентов, чемпионом Азиатских игр, а также пятикратным чемпионом Казахстана, установили в родной Алма-Ате памятник, а местную ледовую арену могут назвать его именем.