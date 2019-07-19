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Ягудин: «У Загитовой и Медведевой та же история, что у нас с Плющенко» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин сравнил противостояние фанатов Евгении Медведевой и Алины Загитовой с тем, когда он соперничал с Евгением Плющенко на Олимпиаде в Нагано.
«В сегодняшнем ажиотаже вокруг фигурного катания все-таки хорошего больше, чем плохого. Дебилов и ненормальных можно найти в любой сфере. Просто популярность фигурного катания зашкаливает, вот и число хейтеров тоже растет. Особенно у Загитовой и Медведевой. У них практически та же история, что и у нас с Женей в 2002-м. Только тогда СМИ были другие.
Сейчас, в век интернета и гаджетов, информация распространяется в разы быстрее. А в остальном — все то же самое. Кто что сказал, кто куда посмотрел, поздравил ли Алексей Николаевич Мишин нас с победой, что ответили мы и так далее. Да поддержите вы спокойно и того, и другого! Плющенко и Ягудина, Медведеву и Загитову. Это же все наши победы! Хотя такие личные противостояния, конечно, еще добавляют популярности виду спорта. Все-таки хорошего», — цитирует Ягудина «Советский спорт».
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Его любила Тарасова, он планировал снять фильм. Год после смерти призера Олимпиады Дениса Тена «Медведева или Загитова? Пусть решает моя собака». Экс-ученица Тутберидзе Тараканова стала блогером Ягудин разнес Коляду: «У него нет силы воли. Ведет себя как тряпка, пальчик болит»
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