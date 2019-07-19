Ягудин: «У Загитовой и Медведевой та же история, что у нас с Плющенко»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин сравнил противостояние фанатов Евгении Медведевой и Алины Загитовой с тем, когда он соперничал с Евгением Плющенко на Олимпиаде в Нагано. «В сегодняшнем ажиотаже вокруг фигурного катания все-таки хорошего больше, чем плохого. Дебилов и ненормальных можно найти в любой сфере. Просто популярность фигурного катания зашкаливает, вот и число хейтеров тоже растет. Особенно у Загитовой и Медведевой. У них практически та же история, что и у нас с Женей в 2002-м. Только тогда СМИ были другие. Сейчас, в век интернета и гаджетов, информация распространяется в разы быстрее. А в остальном — все то же самое. Кто что сказал, кто куда посмотрел, поздравил ли Алексей Николаевич Мишин нас с победой, что ответили мы и так далее. Да поддержите вы спокойно и того, и другого! Плющенко и Ягудина, Медведеву и Загитову. Это же все наши победы! Хотя такие личные противостояния, конечно, еще добавляют популярности виду спорта. Все-таки хорошего», — цитирует Ягудина «Советский спорт».