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Загитова показала фрагмент короткой программы будущего сезона 

Газета.Ru + ещё 6 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка, обладательница золотых медалей чемпионатов мира и Европы Алина Загитова показала фрагмент короткой программы, которая будет показана общественности в следующем сезоне, сообщает ТАСС.
Фигуристка выбрала в качестве музыкального сопровождения композицию израильской певицы Ясмин Леви под названием "Me Voy", что в переводе означает "Я Ухожу". 17-летняя спортсменка предстанет перед зрителями в образе царицы Египта Клеопатры. Видео было выложено на официальной странице Загитовой в Instagram.
Полностью увидеть можно будет на ближайших выступлениях фигуристки на этапах Гран-при во Франции и Японии.
Ранее сообщалось, что департамент спорта Москвы ждет золота от Загитовой и Медведевой.
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Фигурное катание , Ясмин Леви , Алина Загитова , ИТАР-ТАСС
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