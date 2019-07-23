Загитова показала фрагмент короткой программы будущего сезона

Олимпийская чемпионка, обладательница золотых медалей чемпионатов мира и Европы Алина Загитова показала фрагмент короткой программы, которая будет показана общественности в следующем сезоне, сообщает ТАСС.

Фигуристка выбрала в качестве музыкального сопровождения композицию израильской певицы Ясмин Леви под названием "Me Voy", что в переводе означает "Я Ухожу". 17-летняя спортсменка предстанет перед зрителями в образе царицы Египта Клеопатры. Видео было выложено на официальной странице Загитовой в Instagram.

Полностью увидеть можно будет на ближайших выступлениях фигуристки на этапах Гран-при во Франции и Японии.

Ранее сообщалось, что департамент спорта Москвы ждет золота от Загитовой и Медведевой.