Медведева заинтриговала снимком с «бойфрендом»

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в Instagram фото со своим коллегой из Молдавии Лилианом Бынзарем. Подписчики россиянки заподозрили, что между фигуристами что-то есть.

«Бойфренд?» — поинтересовался @dmitriiduritskii (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Парень?» — спросил @slavapppetrovvv.

«Какие вы похожие Женя просто идеальная пара подходите друг другу», — отметила @am_ina631.

Один из пользователей написал «горько», но Медведева решила пресечь такие пожелания.

«Эм… ему 15…» — написала 19-летняя спортсменка.

Пользователей ее слова не остановили.

«Зайки какие)) Женя прекрасна, Лилиан красавец, и выглядит старше своих лет))» — отметила @s_my_way.

Пользовательница @fede_costner заявила, что на самом деле Бынзарь встречается с фигуристкой Екатериной Кураковой.