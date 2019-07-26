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Медведева заинтриговала снимком с «бойфрендом» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в Instagram фото со своим коллегой из Молдавии Лилианом Бынзарем. Подписчики россиянки заподозрили, что между фигуристами что-то есть.
«Бойфренд?» — поинтересовался @dmitriiduritskii (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Парень?» — спросил @slavapppetrovvv.
«Какие вы похожие Женя просто идеальная пара подходите друг другу», — отметила @am_ina631.
Один из пользователей написал «горько», но Медведева решила пресечь такие пожелания.
«Эм… ему 15…» — написала 19-летняя спортсменка.
Пользователей ее слова не остановили.
«Зайки какие)) Женя прекрасна, Лилиан красавец, и выглядит старше своих лет))» — отметила @s_my_way.
Пользовательница @fede_costner заявила, что на самом деле Бынзарь встречается с фигуристкой Екатериной Кураковой.
Куракова и Медведева тренируются у канадского наставника Брайана Орсера в Торонто. Бынзарь также работает в Канаде с тренером Пейдж Аистроп.
Комментарии
Фигурное катание , Евгения Медведева , Брайан Орсер
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