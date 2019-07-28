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Липницкая выступила на шоу в Японии в образе гейши 

Газета.Ru + ещё 3 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая выступила на шоу Ice Hyoen, передает РИА "Новости".
Мероприятие прошло в японской Йокогаме. Россиянка представила программу в образе гейши.
На Олимпийских играх 2014 года Липницкая завоевала золото в командном турнире. Также она стала самой молодой победительницей чемпионата Европы. Летом 2017 года она объявила о завершении карьеры.
Ранее Липницкая выразила свое мнение по поводу угроз в адрес двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Юлия Липницкая , РИА Новости
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