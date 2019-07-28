Липницкая выступила на шоу в Японии в образе гейши

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая выступила на шоу Ice Hyoen, передает РИА "Новости".

Мероприятие прошло в японской Йокогаме. Россиянка представила программу в образе гейши.

На Олимпийских играх 2014 года Липницкая завоевала золото в командном турнире. Также она стала самой молодой победительницей чемпионата Европы. Летом 2017 года она объявила о завершении карьеры.