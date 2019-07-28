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Навка рассказала об изменениях в жизни после замужества 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала об изменениях в жизни после того, как она вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Ее слова приводит «АиФ».
Навка заявила, что ее внутреннее состояние и стиль жизни после замужества не поменялись. Она добавила, что стала больше работать, и начала получать больше внимания общественности.
Фигуристка отметила, что старается не обращать внимание на критику от «дурных или специально обученных людей». «Они говорят всякие гадости и безуспешно пытаются спровоцировать меня на какую-то реакцию. Есть и те, кто ведется на чужое мнение, не разбираясь в ситуации. Я стараюсь не зацикливаться на том, кто, как и что во мне видит», — добавила она.
Песков и Навка поженились летом 2015 года. У пары есть общая дочь Надежда.
Фигуристка вместе с Романом Костомаровым завоевала золото на Олимпиаде 2006 года в танцах на льду.. Также она является двукратной чемпионкой мира.
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Фигурное катание , Роман Костомаров , Дмитрий Песков , Татьяна Навка , Аргументы и Факты
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