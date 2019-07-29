«Закрывали на ночь с тараканами»: что пережила Навка

Олимпийская чемпионка Турина-2006 Татьяна Навка поведала об ужасах своей карьеры: в детстве ей покупали коньки по частям, в подростковом возрасте она полгода копила на сапоги, а в 16 лет ее запирали на ночь в раздевалке вместе с тараканами и мышами в целях похудения. Теперь фигуристка зарабатывает миллионы на шоу и рассказывает, как изменилась ее жизнь после свадьбы с Дмитрием Песковым

Известная российская фигуристка, олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка является одним из ярких примеров того, как спортсмен может устроить свою жизнь после завершения карьеры.

Она организует ледовые шоу, в которых сама же исполняет главные роли, и регулярно появляется на светских мероприятиях, не давая прессе забыть о себе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 28 Июл 2019 в 4:15 PDT Например, не так давно чемпионка посетила юбилей известного продюсера и музыканта Игоря Крутого.

Тем временем прибыль Навки от проведения шоу исчисляется миллионами. Так, по информации Forbes, ее общий доход за 2019 год составил 218, 6 млн рублей.

Однако в начале своего длинного пути фигуристка даже не могла себе такого вообразить.

«Я из простой семьи, интеллигентной, но совершенно небогатой. Мы считали каждую копейку, например, куртку мне покупали раз в пять лет, — приводит слова Навки издание «Аргументы и факты». — Плюс ко всему мы жили в небольшом городе, где все было в дефиците».

Спортсменка признается, что в детстве ей покупали новые коньки по частям: сначала ботинки, а потом, когда появлялось достаточно денег, — лезвия.

Девочка настолько радовалась обновке, что тут же надевала коньки и бегала в них по дому, «портила полы».

В 13 лет фигуристка прошла сложный отбор и переехала в столицу для занятий в спортивном клубе «Москвич», однако и тогда ее доходов едва хватало на жизнь.

«У меня была спортивная зарплата, я экономила на еде — собирала полгода деньги, чтобы купить себе сапоги.

Благодаря этому у меня появилась привычка к нерасточительности», — вспоминает Навка.

Также чемпионка раскрыла, что в юности сильно переживала по поводу своей внешности: иногда ей казалось, что она слишком высокая (в фигурном катании это может стать проблемой), а иногда — что слишком полная (тоже).

Кроме того, в 16 лет на фоне резкого изменения тела у спортсменки действительно появился лишний вес, что негативным образом сказывалось на тренировках и занимаемых местах. После обязательной процедуры взвешивания тренер Навки часто бывал недоволен и в попытке вернуть подопечную в оптимальные кондиции ввел строгое ограничение на некоторые продукты питания.

Фигуристке нельзя было позволять себе много мучного и десертов, что стало для Навки, которая называла себя «настоящей сладкоежкой», суровым испытанием.

Прямо напротив катка, где она занималась, располагалось кафе, где девушка могла без проблем раздобыть любимое пирожное «картошка» и сладкие трубочки.

«Между тренировками меня закрывали в спортзале на несколько часов. Иногда меня оставляли взаперти в раздевалке даже на ночь, чтобы я не ела ничего лишнего.

Проводила я эти ночи в одиночестве на грязном диване, в компании с тараканами и мышами. Такая вот была диета…»— рассказала Навка, отметив, что любовь к мучному с тех пор ее оставила.

Лишения детства и юности в конце концов принесли свои плоды — фигуристка в паре с Романом Костомаровым выиграла Олимпиаду-2006, дважды стала чемпионкой мира, а также по три раза взяла первенство России и Европы.

Почти весь свой путь в спорте Навка провела в отношениях со знаменитым фигуристом, а ныне тренером — Александром Жулиным . Однако вскоре после завершения ее карьеры этот брак распался.

В 2010 году спортсменка встретила Дмитрия Пескова, за которого спустя пять лет вышла замуж.

«За мной теперь больше следят и даже фотографировали дом с вертолета? На самом деле после свадьбы с Песковым мое внутреннее состояние вообще никак не изменилось, как и стиль жизни.

Я хожу по тем же магазинам, отдыхаю в тех же местах. А работать, мне кажется, стала еще больше», — отметила Навка.

Тем не менее некоторые изменения в ее жизни все-таки произошли — по наблюдениям спортсменки, внимание и давление со стороны посторонних теперь стало более назойливым.

«Есть глупые, дурные люди, а может, и специально обученные, которые говорят всякие гадости и безуспешно пытаются спровоцировать меня на реакцию.

Есть и те, кто ведется на чужое мнение, не разбираясь в ситуации», — сетует фигуристка.

Однако это не мешает Навке строить счастливый брак с Песковым. По словам чемпионки, она может обсудить с супругом совершенно любую тему, и им «никогда не бывает скучно». Особенно спортсменка ценит интеллект и внутренний мир своего спутника, который постоянно обогащает ее новыми знаниями. В ответ Навка тоже старается расширять свой кругозор и удивлять мужа.

«В итоге у нас происходит интеллектуальный и энергетический обмен. Мы обмениваемся новостями, обсуждаем свои проекты и, конечно же, наших детей», — подытожила фигуристка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 7 Июл 2019 в 10:43 PDT Пара воспитывает общую дочь — четырехлетнюю Надежду. Однако от предыдущих браков у Навки и Пескова есть еще пятеро детей — и иногда большая семейная компания всех возрастов собирается вместе.

В воспитании чемпионка придерживается тех же методов, что и ее собственные родители, — дети должны быть бережливыми и трудолюбивыми.

«У нас нет такого, чтобы деньги швырялись направо-налево. И самое главное: детей надо с раннего детства приучать к труду. Только тогда они вырастут неизбалованными и будут понимать, что ничего в этой жизни просто так не дается», — подчеркивает фигуристка.

Эту модель воспитания можно легко наблюдать на примере четырехлетней Надежды.

По словам Навки, девочка занимается одновременно фигурным катанием, гимнастикой и балетом, а также изучает сразу три иностранных языка — английский, французский и даже китайский.