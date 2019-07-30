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Фигурист Гуменник выступит на этапе Гран-при среди юниоров в США 

ТАСС + ещё 2 30 июля 2019
Фото: SPORT24.ru
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник заявлен для участия во втором этапе Гран-при среди юниоров сезона-2019/20 в американском Лейк-Плэсиде. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
В прошлом сезоне Гуменник пробился в финал юниорского Гран-при в Ванкувере, где занял второе место. Также он становился победителем Европейского юношеского Олимпийского фестиваля в турецком Эрзуруме в 2017 году.
В мужском одиночном катании Россию также представит Матвей Ветлугин. В женском одиночном катании на лед выйдут Ксения Синицына и Анастасия Тараканова. В парном катании выступят Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, а также Алина Пепелева и Роман Плешков.
В танцах на льду Россию представят Екатерина Андреева и Иван Десятов, а также дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным.
Всего для участия в американском этапе Гран-при заявлены 21 одиночник, 33 одиночницы, 11 пар и 15 танцевальных дуэтов. Состав участников юниорских этапов может меняться. Этап Гран-при в Лейк-Плэсиде пройдет с 28 по 31 августа.
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Фигурное катание , Дмитрий Рылов , Петр Гуменник , Глеб Смолкин , Екатерина Андреева , Этери Тутберидзе , ИТАР-ТАСС
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