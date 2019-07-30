«Диета с тараканами и мышами»: Навка откровенно о спорте и личной жизни

Олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка рассказала изданию «Аргументы и факты», что в детстве родители были вынуждены покупать ей коньки по частям, а в юности приходилось сидеть на жестких диетах и копить полгода на сапоги.

По словам Навки, она выросла в «простой семье, интеллигентной, но совершенно небогатой».

«Мы считали каждую копейку, например, куртку мне покупали раз в пять лет. (…) Помню, в четыре года мне купили новые ботинки для коньков на каблуках, я в них дома танцевала, бегала, даже спала. Ждала, когда лезвия наконец-то купят. Помню, папа прикрутил их, и я в них ходила по всей квартире, портила полы. Потом вышла на лёд…», — отметила спортсменка.

По ее словам, финансовое положение не сильно улучшилось и после переезда в Москву.

«У меня была спортивная зарплата, я экономила на еде, собирала полгода деньги, чтобы купить себе сапоги. Так что у меня привычка к нерасточительности», — рассказала изданию Татьяна Навка.

Говоря о своей спортивной карьере, фигуристка подчеркнула, что приходилось бороться с лишним весом и для того, чтобы она не ела сладости, ее иногда закрывали в раздевалке.

«Когда стала формироваться в 16–17 лет, появился лишний вес. Для фигуристок это ещё большая проблема, чем для обычных девушек. Тренер меня регулярно взвешивал, и цифры на весах далеко не все его радовали. Меня даже закрывали на ночь в раздевалке, чтобы я не ела ничего лишнего. (…) Иногда и ночи я проводила в одиночестве на грязном диване, в компании с тараканами и мышами. Такая вот была диета…», — отметила олимпийская чемпионка.

По словам Навки, стиль ее жизни «не особо поменялся» после того, как она вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова , однако усилилось «внимание окружающих».

«Есть глупые, дурные люди, а может, и специально обученные, которые говорят всякие гадости и безуспешно пытаются спровоцировать меня на какую-то реакцию. Есть и те, кто ведётся на чужое мнение, не разбираясь в ситуации. Я стараюсь не зацикливаться на том, кто, как и что во мне видит. Главное, что я честна перед самой собой, своими близкими и родными», — подчеркнула спортсменка.