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Загитова нарядилась самураем 

Рамблер + ещё 7 31 минуту назад
Алина Загитова нарядилась самураем в Японии, помахала мечом и призналась в любви к чаю с тапиокой. Об этом сообщает Dogatch.
В настоящее время фигуристка участвует в ледовом шоу The Ice в Японии. Показательные выступления в его рамках состоялись в Осаке 27-28 июля, а 3 августа на местном телевидении выйдет программа с участием россиянки.
В ее анонсе сказано, что для Загитовой будет проведена экскурсия по Осаке. Среди прочего спортсменка побывает на рынке «Куромон», в магазине тунца, увидит башню Цутэнкаку и выпьет бабл ти — чай с шариками тапиоки, который полюбила в ходе прошлогоднего визита в Киото.
Кроме того, Загитова посетит популярное среди туристов заведение Last Samurai, где учат самурайским практикам. Там олимпийская чемпионка примерит наряд самурая и получит урок владения мечом.
«Думаю, у меня немного самурайский характер», — цитирует издание Загитову.
Фигурное катание , Видео , Алина Загитова
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