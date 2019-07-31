Смена образа и танцы на корте: как дочь Тутберидзе живет в США

В конце августа стартуют этапы Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. На двух из них выступит дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, которая летом переехала в США. «Газета.Ru» — о том, как 16-летняя фигуристка готовится к сезону за океаном.

1 августа в Новогорске стартуют контрольные прокаты среди фигуристов юниорской сборной России накануне нового сезона, который начнется уже в конце августа. С новыми номерами в Подмосковье должна выступить и дочь именитого российского тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис. Фигуристка, специализирующаяся в танцах на льду, весь прошлый сезон провела в паре с Глебом Смолкиным — сыном актера театра и кино Бориса Смолкина

Сменив партнера, которым ранее был Федор Варламов, Дэвис сумела показать лучшие результаты в своей карьере, а именно завоевав бронзовую награду на этапе юниорского Гран-при в Чехии и выиграв серебряную медаль в финале Кубка России среди юниоров. Тогда, в конце февраля 2019 года Дэвис и Смолкин набрали 163,36 балла, уступив всего лишь 0,18 балла паре Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано. То поражение повлекло за собой многочисленные споры и обсуждения о том, кто на самом деле заслужил победы в соревнованиях. Этери Тутберидзе, естественно, выступала в пользу своей дочери, выразив несогласие с судейскими оценками.

Всю свою карьеру в танцах на льду Диана Дэвис под руководством Ольги Рябининой, Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой соответственно. Пробиться в одиночном катании фигуристка не сумела из-за проблем со здоровьем. В 2,5 года ей диагностировали сенсоневральную тугоухость третьей степени, которая возникла из-за ошибки врачей, давших девочке неправильные антибиотики. В итоге Дэвис по настоятельной рекомендации своей же матери покинула отделение «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70» и перешла в танцы на льду, чтобы минимизировать риск получить травму.

«Любое падение может закончиться серьезной травмой, а этого я себе никогда не смогу простить», — говорила Тутберидзе в интервью «Матч ТВ».

После дебютного сезона международном уровне Диана Дэвис вместе с Глебом Смоликным приняли решение кардинально сменить обстановку. В результате пара переехала тренироваться в США, где к новому сезону фигуристов будет готовить именитый специалист Игорь Шпильбанд . Об этом Дэвис сообщила еще в середине июля.

«Мы благодарны тренерам, благодаря которым мы достигли этого уровня. И мы очень рады стать частью команды Шпильбанда!» — написала фигуристка в своем инстаграме.

В скором времени показать себя предстоит и Дэвис со Смолкиным. С 1 по 9 августа состоятся контрольные прокаты. Спустя менее месяца у пары уже начнутся официальные соревнования. Так, фигуристы выступят сразу на двух этапах юниорского Гран-при. С 21 по 24 августа Дэвис и Смолкин примут участие в соревнованиях во французском Куршевеле, а через неделю — с 28 по 31 августа — в американском Лейк-Плэсиде. На этап в США, к слову, пара Хаврониной и Чиризано, обыгравшие Дэвис и Смолкина, заявлены только в качестве запасных, как и дуэты Екатерина Каташинская/Александр Васькович и Софья Тютюнина/Александр Шустицкий.

Во время своего пребывания в США Диана Дэвис помимо тренировочного процесса не отказывала себе в развлечениях. Например, перед отъездом за океан фигуристка кардинально сменила имидж. Если в прошлом сезоне 16-летняя спортсменка выступала в образе блондинки со светлыми волосами, то теперь Диана перекрасилась в брюнетку. Хотя еще в детстве фигуристка также ходила с темными волосами.

В свободное время Дэвис не забывает и о танцах. Так, спортсменка в своем инстаграме опубликовала видеозапись, показав танец… на теннисном корте. Подписчики фигуристки, впрочем, номер Дианы оценили в максимально позитивном ключе.

«Так музыку чувствовать может не каждый, скорее, даже редко кто. Браво, Диана. Этери такую крутышку космическую вырастила! Хорошая пластика, ритм, экспрессия», — пишут пользователи в комментариях под публикацией.

Однако больше всех старания Дианы Дэвис оценивает, конечно же, ее мать. Проблем с доступом в США у Этери Тутберидзе, которая провела в Америке несколько лет и собственно родила своего ребенка именно за океаном, нет. Потому именитый тренер, найдя свободный день в плотном графике, сумела выбраться с «Хрустального» и навестила свою дочь на другом полушарии Земли.