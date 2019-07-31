Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смена образа и танцы на корте: как дочь Тутберидзе живет в США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Instagram
В конце августа стартуют этапы Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. На двух из них выступит дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, которая летом переехала в США. «Газета.Ru» — о том, как 16-летняя фигуристка готовится к сезону за океаном.
1 августа в Новогорске стартуют контрольные прокаты среди фигуристов юниорской сборной России накануне нового сезона, который начнется уже в конце августа. С новыми номерами в Подмосковье должна выступить и дочь именитого российского тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис. Фигуристка, специализирующаяся в танцах на льду, весь прошлый сезон провела в паре с Глебом Смолкиным — сыном актера театра и кино Бориса Смолкина.
Сменив партнера, которым ранее был Федор Варламов, Дэвис сумела показать лучшие результаты в своей карьере, а именно завоевав бронзовую награду на этапе юниорского Гран-при в Чехии и выиграв серебряную медаль в финале Кубка России среди юниоров. Тогда, в конце февраля 2019 года Дэвис и Смолкин набрали 163,36 балла, уступив всего лишь 0,18 балла паре Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано. То поражение повлекло за собой многочисленные споры и обсуждения о том, кто на самом деле заслужил победы в соревнованиях. Этери Тутберидзе, естественно, выступала в пользу своей дочери, выразив несогласие с судейскими оценками.
Всю свою карьеру в танцах на льду Диана Дэвис под руководством Ольги Рябининой, Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой соответственно. Пробиться в одиночном катании фигуристка не сумела из-за проблем со здоровьем. В 2,5 года ей диагностировали сенсоневральную тугоухость третьей степени, которая возникла из-за ошибки врачей, давших девочке неправильные антибиотики. В итоге Дэвис по настоятельной рекомендации своей же матери покинула отделение «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70» и перешла в танцы на льду, чтобы минимизировать риск получить травму.
«Любое падение может закончиться серьезной травмой, а этого я себе никогда не смогу простить», — говорила Тутберидзе в интервью «Матч ТВ».
После дебютного сезона международном уровне Диана Дэвис вместе с Глебом Смоликным приняли решение кардинально сменить обстановку. В результате пара переехала тренироваться в США, где к новому сезону фигуристов будет готовить именитый специалист Игорь Шпильбанд. Об этом Дэвис сообщила еще в середине июля.
«Мы благодарны тренерам, благодаря которым мы достигли этого уровня. И мы очень рады стать частью команды Шпильбанда!» — написала фигуристка в своем инстаграме.
Фигура Шпильбанда является особенной в мире танцев на льду. Во время своей карьеры он в паре с Татьяной Гладковой становился чемпионом мира среди юниоров в 1983 году, однако спустя три года был вынужден повесить коньки на гвоздь из-за гибели своего тренера Людмилы Пахомовой. Добиться успеха в фигурном катании у него удалось уже на тренерском мостике. В разное время под его руководством занимались, например, Елена Ильиных, Яна Хохлова, Майя Шибутани и Алекс Шибутани. Особую известность он приобрел после триумфа канадского дуэта Тессы Вертью и Скотта Моира на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Тогда же в танцах на льду серебро завоевала еще одна пара подопечных Шпильбанда — американцы Мэрил Дэвис и Чарли Уайт.
В скором времени показать себя предстоит и Дэвис со Смолкиным. С 1 по 9 августа состоятся контрольные прокаты. Спустя менее месяца у пары уже начнутся официальные соревнования. Так, фигуристы выступят сразу на двух этапах юниорского Гран-при. С 21 по 24 августа Дэвис и Смолкин примут участие в соревнованиях во французском Куршевеле, а через неделю — с 28 по 31 августа — в американском Лейк-Плэсиде. На этап в США, к слову, пара Хаврониной и Чиризано, обыгравшие Дэвис и Смолкина, заявлены только в качестве запасных, как и дуэты Екатерина Каташинская/Александр Васькович и Софья Тютюнина/Александр Шустицкий.
Во время своего пребывания в США Диана Дэвис помимо тренировочного процесса не отказывала себе в развлечениях. Например, перед отъездом за океан фигуристка кардинально сменила имидж. Если в прошлом сезоне 16-летняя спортсменка выступала в образе блондинки со светлыми волосами, то теперь Диана перекрасилась в брюнетку. Хотя еще в детстве фигуристка также ходила с темными волосами.
В свободное время Дэвис не забывает и о танцах. Так, спортсменка в своем инстаграме опубликовала видеозапись, показав танец… на теннисном корте. Подписчики фигуристки, впрочем, номер Дианы оценили в максимально позитивном ключе.
«Так музыку чувствовать может не каждый, скорее, даже редко кто. Браво, Диана. Этери такую крутышку космическую вырастила! Хорошая пластика, ритм, экспрессия», — пишут пользователи в комментариях под публикацией.
Однако больше всех старания Дианы Дэвис оценивает, конечно же, ее мать. Проблем с доступом в США у Этери Тутберидзе, которая провела в Америке несколько лет и собственно родила своего ребенка именно за океаном, нет. Потому именитый тренер, найдя свободный день в плотном графике, сумела выбраться с «Хрустального» и навестила свою дочь на другом полушарии Земли.
«Побыла с моей лапой денек», — написала Тутберидзе в своем инстаграме под фотографией с дочерью.
Газета.Ru: последние новости
"Ему 15": Загитова и Медведева честно ответили на вопрос про отношения "Спала на грязном диване с тараканами и мышами": что случилось с Навкой Бывшая ученица Тутберидзе Тараканова столкнулась с финансовыми проблемами
Комментарии
Фигурное катание , Статьи , Алекс Шибутани , Елена Ильиных , Чарли Уайт , Светлана Алексеева , Майя Шибутани , Борис Смолкин , Людмила Пахомова , Игорь Шпильбанд , Глеб Смолкин , Скотт Моир , Мэрил Дэвис , Яна Хохлова , Этери Тутберидзе , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Спартак» объявил о переходе чемпиона мира3
WBC лишил Уайта титула временного чемпиона мира
«ПСЖ» готов пойти на уступки Неймару
Белорусский спортсмен продал свою олимпийскую медаль1
Клопп может стать лучшим тренером года1
Новости партнеров
Видео
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:01
Выстрел в голову: экс-чемпион найден мертвым
Летние виды спорта Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение