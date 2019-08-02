«На коньки ставили в четыре руки»: как работал первый тренер Загитовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не всегда тренировалась у Этери Тутберидзе . И если с личностью ее второго наставника Натальей Антипиной персональные поклонники фигуристки еще знакомы, то имя первой наставницы уроженки Ижевска вряд ли известно многим. Но именно Дамира Пичугина предсказала золотое будущее своей ученицы.

Мало кто знает, что до прихода в группу к Этери Тутберидзе олимпийская чемпионка Алина Загитова работала с двумя специалистами. В родном Ижевске фигуристка с шести лет тренировалась у Натальи Антипиной, а до этого в ее карьере был еще один тренер — Дамира Пичугина. Именно она поставила будущую чемпионку на коньки — в Альметьевске, где в те годы играл в хоккей отец фигуристки Ильназ Загитовой.

Пичугина в интервью рассказала, что мама Алины всегда мечтала видеть дочь фигуристкой. При этом она подчеркнула, что свой вклад в воспитание Загитовой сделал и ее отец. По словам тренера, будущую чемпионку они ставили на коньки буквально «в четыре руки».

«Родители Алины чуть-чуть опоздали ко времени набора, пришли уже осенью, когда я сформировала состав группы. Пришлось создавать дополнительную группу из восьми человек. За Алину тогда еще похлопотал Роман Баранов , экс-чемпион России по хоккею в составе «Ак Барса», а на тот момент игрок альметьевского «Нефтяника», — начала она.

«Ну и мама, Ляйсан, очень хотела, чтобы дочь занялась фигурным катанием, поскольку ей нравился наш вид спорта. С ней в основном мы и контактировали, она очень внимательно следила за успехами Алины, будучи к тому времени беременной второй дочкой — Сабиной. Ее отец тоже принимал участие в спортивной судьбе, на коньки Алину мы ставили в четыре руки», — рассказала Пичугина в интервью интернет-порталу «Реальное время».

Спустя годы Загитова неоднократно хотела бросить фигурное катание, даже уже тренируясь у Тутберидзе в отделении «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70», куда она попала в 13 лет. Однако тогда, как Алина признавалась позднее, она осталась в спорте благодаря маме. Всерьез Загитова заявила о себе на Олимпийских играх в Пхенчхане 2018 года, где в составе команды завоевала серебряную медаль, а в личном первенстве взяла золото, обогнав соотечественницу и на тот момент свою партнершу по команде Евгению Медведеву.

Сейчас Пичугина вспоминает, что когда Загитова только начала добиваться успехов, то специалистка даже не вспомнила, что эта девочка начинала карьеру именно под ее руководством. В том время, как рассказала тренер, у нее катались многие спортсменки.

«О том, что Алина у меня начинала, я даже не сразу вспомнила. Откуда, когда по столько детей на льду катались, а я одна на всех, да еще сын помогал. Он-то и помог вспомнить, поскольку хоккеист Ильназ Загитов для Альметьевска был, конечно же, значимой фигурой», — сказала Пичугина.

Однако большая конкуренция не помешала Пичугиной увидеть в Загитовой потенциал. По ее словам, обеспокоенную будущим дочери маму фигуристки она убеждала не уходить из спорта, поскольку у Алины уже в детстве были задатки будущей чемпионки.

«Когда Загитовы уезжали из Альметьевска, я просила маму Алины: «Не бросайте фигурное катание, у вас растет будущая олимпийская чемпионка», — заверила она.

Впоследствии Алина не только завоевала золотую медаль Игр, но и в сезоне-2018/19 покорила новую для себя вершину, став чемпионкой мира. Это позволило ей стать первой российской фигуристкой, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании среди девушек-одиночниц. Об этом, как сообщила Пичугина, она тоже говорила матери Загитовой.

«Мы прошлой осенью виделись на турнире «Идель», и Ляйсан Загитова сама подошла ко мне с вопросом: «Откуда вы это знали, чтобы так уверенно предсказывать?» Знала.

Более того, приободрила маму Алины, что она и чемпионкой мира станет, потому что верила в это, несмотря на Рику Кихиру, Элизабет Турсынбаеву и остальных. Надо верить!

И они поверили, их путь был очень тернистым, что называется, из одной двери выгоняли, а они в другую шли», — сказала тренер.

Благодаря победе на Играх и успеху в прошлом сезоне, который складывался для 17-летней Загитовой тяжело, она отстояла звание самой популярной одиночницы не только России, но и мира. Во время межсезонья фигуристка принимала активное участие в ледовых шоу в Японии, где была одной из главных звезд даже наравне с местными фигуристками. Кроме того, в обновленном рейтинге Forbes самых популярных знаменитостей России до 40 лет Загитова стала одной из двух представительниц фигурного катания в списке, а ее доход за прошлый год составил $0,8 млн