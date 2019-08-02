Фигуристка Анастасия Губанова заявила, что Евгения Медведева больше заслуживала «золота» Олимпиады-2018, чем Алина Загитова. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на прямой эфир в Instagram спортсменки.
Отвечая на вопросы подписчиков, Губанова заявила, что Загитова показала слишком быстрый прогресс.
«В позапрошлом сезоне я делала Загитову на раз-два. Потом она за лето как-то выстрелила. Хотя занималась у того же тренера — Этери Тутберидзе. Может, больше начала работать, а может, химия», — заявила она.
По мнению Губановой, ранее побеждавшая Медведева больше заслуживала золотой медали, тогда как для Загитовой это был всего лишь первый сезон.
«Она ведь ещё маленькая, ребёнок. Считаю, пока она не заслужила золотую медаль. Не имею ничего против неё, просто такое моё мнение», — заключила спортсменка.
На Олимпиаде-2018 Евгения Медведева уступила Алине Загитовой и завоевала серебряную медаль. После Игр Медведева ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе к наставнику из Канады Брайану Орсеру и покинула страну. При этом фигуристка продолжит выступать за Россию, а ее целью станет Олимпиада-2022. Тутберидзе рассказывала, что после Олимпиады спортсменка возмущалась, что Загитову не оставили в юниорах еще на год.