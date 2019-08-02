«Я ее делала на раз-два»: российская фигуристка раскритиковала Загитову

Отвечая на вопросы подписчиков, Губанова заявила, что Загитова показала слишком быстрый прогресс.

«В позапрошлом сезоне я делала Загитову на раз-два. Потом она за лето как-то выстрелила. Хотя занималась у того же тренера — Этери Тутберидзе. Может, больше начала работать, а может, химия», — заявила она.

По мнению Губановой, ранее побеждавшая Медведева больше заслуживала золотой медали, тогда как для Загитовой это был всего лишь первый сезон.

«Она ведь ещё маленькая, ребёнок. Считаю, пока она не заслужила золотую медаль. Не имею ничего против неё, просто такое моё мнение», — заключила спортсменка.