Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Я ее делала на раз-два»: российская фигуристка раскритиковала Загитову 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Фигуристка Анастасия Губанова заявила, что Евгения Медведева больше заслуживала «золота» Олимпиады-2018, чем Алина Загитова. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на прямой эфир в Instagram спортсменки.
Отвечая на вопросы подписчиков, Губанова заявила, что Загитова показала слишком быстрый прогресс.
«В позапрошлом сезоне я делала Загитову на раз-два. Потом она за лето как-то выстрелила. Хотя занималась у того же тренера — Этери Тутберидзе. Может, больше начала работать, а может, химия», — заявила она.
По мнению Губановой, ранее побеждавшая Медведева больше заслуживала золотой медали, тогда как для Загитовой это был всего лишь первый сезон.
«Она ведь ещё маленькая, ребёнок. Считаю, пока она не заслужила золотую медаль. Не имею ничего против неё, просто такое моё мнение», — заключила спортсменка.
На Олимпиаде-2018 Евгения Медведева уступила Алине Загитовой и завоевала серебряную медаль. После Игр Медведева ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе к наставнику из Канады Брайану Орсеру и покинула страну. При этом фигуристка продолжит выступать за Россию, а ее целью станет Олимпиада-2022. Тутберидзе рассказывала, что после Олимпиады спортсменка возмущалась, что Загитову не оставили в юниорах еще на год.
Комментарии
Фигурное катание , Евгения Медведева , Анастасия Губанова , Брайан Орсер , Алина Загитова , Этери Тутберидзе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА сделал предложение «Интеру» по Пушкашу
Фьюри назвал дату и имя оппонента в следующем поединке
Сборная России по баскетболу разгромила Иорданию2
«МЮ» договорился по трансферу Магуайра
38-летний боксер покончил с собой в тюрьме13
Видео
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол Волейбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение