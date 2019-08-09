Ученица Тутберидзе рассказала о главных уроках тренера

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о тренировках в группе Этери Тутберидзе . Ее слова приводятся на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

«В группе Этери Георгиевны я научилась не бросать элементы и терпеть до конца: раз уж начал, то должен и закончить. Я стала делать больше попыток, чтобы все было на автомате», — заявила Валиева. Она отметила, что тренировки для нее являются и работой, и праздником.

13-летняя фигуристка также добавила, что в новом сезоне хочет показывать стабильный результат. «Чтобы и короткую, и произвольную я катала чисто на каждом старте. Хочу попасть в финал юниорского Гран-при и на чемпионат мира среди юниоров», — подытожила она.

Валиева занимается в группе тренера Тутберидзе с сезона-2018/2019. 6 августа во время контрольных прокатов в подмосковном Новогорске она исполнила четверной тулуп в произвольной программе.