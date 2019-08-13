На том же месте: Медведева сразится с Кихирой на старте сезона

13 августа официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовал состав участников челленджера в канадском Оквилле. Как и год назад, на Autumn Classic выступит россиянка Евгения Медведева

Год назад именно на этом турнире она начинала свои официальные выступления под руководством канадского специалиста Брайана Орсера, к которому со скандалом ушла от своей многолетней наставницы Этери Тутберидзе

Тогда на Autumn Classic все ждали, что получится. Поклонники, затаив дыхание, надеялись увидеть все ту же прежнюю великую чемпионку, два года доминировавшую в мировом женском фигурном катании, только обновленную — недаром же она переходила к новому тренеру?!

Все ждали, что там фигуристка наработала Брайаном Орсером, исправили ли ей в Торонто лутц, у которого раньше всегда было неясное ребро, что еще произошло с ее прокатом.

Недоброжелатели ждали тоже, рассчитывая, что Евгения провалится, чем докажет то, что они знали и сами: без Тутберидзе двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане как в командном, так и в личном турнире, ничего из себя не представляет.

Серьезных соперниц у Медведевой в Оксвилле, где Autumn Classic в тот год проходил впервые, казалось, не было.

Из 22-х участниц разве что американка Брэди Теннелл могла претендовать на серьезные уровень баллов, а кое-как известны были еще француженка Ма-Беренис Мейте, австралийка Кейлани Крейн, японка Вакаба Хигути, швейцарка Алексия Паганини да чешка Элишка Бржезинова.

В такой компании Медведева выиграла короткую программу, хотя и выступила не слишком уверенно, сумев, правда, разменять рубеж в 70 баллов — единственной из всех участниц.

Провал случился в произвольной программе, где падение стоило россиянке победы. Теннелл откатала лучше и превзошла новую ученицу Орсера на три с лишним балла, чего вполне хватило для общей победы.

С одной стороны, то было лишь вкатыванием в сезон, с другой, символизм фиаско Медведевой сложно было переоценить — она вообще впервые в карьере уступила иностранной фигуристке!

Каким был сезон дальше поклонники фигурного катания, независимо от того, называют они россиянку Женей или Эжени, прекрасно помнят.

Медведева проигрывала все подряд из действительно великолепной фигуристки, превратившись в постоянно ошибающуюся неудачницу. И то давление, которое оказывали на нее поражения после постоянных побед предыдущих лет и после ее решения сменить тренера, многими встреченного в штыки, явно не помогало.

Медведева не смогла подняться выше третьего места ни на одном из двух своих этапов Гран-при и закономерно не прошла в финал серии, где победу разыграли Рика Кихира и Алина Загитова

После этого подопечная Орсера прямо перед стартом чемпионата страны сменила не подошедшую ей короткую программу, но все равно провалилась и под постановку Миши Ге , допустив серию ошибок. Камбэк в произвольном прокате поднял ее только на итоговую седьмую строчку турнира — слишком высока в России конкуренция — и даже с учетом слишком юного возраста трех призеров (девочек из группы Тутберидзе) все равно не пустил в сборную на чемпионат Европы.

Правда, затем Евгении все же удалось переломить ситуацию и через финал Кубка России, где она в неоднозначной борьбе обыграла пропускавшую ЧР и из-за этого не попавшую на Евро Елизавету Туктамышеву , вытеснить из состава национальной команды на чемпионате мира Станиславу Константинову

Там от россиянки мало кто ждал чудес, но чудо все же случилось. После короткой программы, в которой подопечная Орсера была достаточно стабильна, осталась только седьмой.

А вот в произвольной Медведева была по-настоящему хороша, в то время как конкурентки — особенно хозяйки турнира японки — валились одна за другой. В итоге проиграла россиянка только своей соотечественнице и конкурентке еще с Олимпиады Загитовой и прыгнувшей на ЧМ четверной сальхов еще одной подопечной Тутберидзе Элизабет Турсынбаевой из Казахстана.

Для Медведевой бронзовая медаль на чемпионате мира, учитывая все ее злоключения и неудачи по ходу сезона, стала настоящей победой, давшей поклонникам в том числе надежду на будущее.

Сама россиянка раздала в межсезонье немало интервью и говорила о том, что собирается учить четверные прыжки. Их мы на первом старте нового сезона в начале сентября увидим вряд ли, но, безусловно, выступление Медведевой представялет большой интерес.

В новом сезоне конкурировать на взрослом международном уровне придется не только с Загитовой, Туктамышевой и японками во главе с Кихирой, но и с теми самыми доросшими девочками Тутберидзе — Александрой Трусовой , Аленой Косторной и Анной Щербаковой

Пока же в Оксвилле ученицу Орсера и ее новые программы проверят на прочность все те же Теннелл, Крейн, Паганини и Мейте, к которым добавится канадка Габриэл Дейлман.

Но главным маркером, конечно, будет Кихира. Победительница финала Гран-при, доминировавшая в женском катании весь сезон, но провалившаяся на домашнем чемпионате мира входит в сезон злой и голодной до побед, полной решимости доказать, что может прыгать тройные аксели стабильно, а не через раз.

Медведевой тоже очень не хватало стабильности в прошлом сезоне. Той самой стабильности, что была под руководством Тутберидзе. Многие списывают Евгению со счетов, считая, что ее время прошло безвозвратно. Вот и посмотрим.