Опасное фигурное катание: Липински тренировалась у насильника?

Американский тренер по фигурному катанию Ричард Кэллахан, работавший с олимпийской чемпионкой Тарой Липински, обвинен в сексуальном насилии по отношению к своим подопечным. Судя по всему, преступная деятельность специалиста могла продолжаться на протяжении как минимум 20-ти лет.

Очередной скандал в спорте, связанный с насилием, разгорелся в США, когда американский фигурист Алан Шмидт обратился в городской суд Сан-Диего, обвинив в сексуальных домогательствах и насилии своего бывшего тренера Ричарда Кэллахана.

Шмидт, по информации USA Today, еще будучи несовершеннолетним, неоднократно становился жертвой сексуальных домогательств со стороны наставника и был впервые подвергнут насилию во время занятий в школе Onyx Ice в Детройте в 14-летнем возрасте.

Скандал может оказаться очень громким сразу по нескольким причинам. Одной из них является тот факт, что на Кэллахана уже подавали жалобу, причем в далеком 1999 году — незадолго до печальных событий в жизни Шмидта.

Другой бывший подопечный специалиста Крейг Маурици пожаловался, что впервые стал жертвой изнасилования со стороны своего тренера еще в 1976 году, когда фигуристу было всего 13 лет.

Одним разом дело не ограничилось, и через пять лет, когда Маурици достиг 18-летнего возраста он снова вступил в сексуальные отношения с наставником, продолжавшиеся после этого на протяжении четырех лет.

Сейчас это звучит удивительно и даже шокирующе, но 20 лет назад ассоциация фигурного катания США (USFS) не приняла жалобу Маурици, сославшись на то, что он подал иск несвоевременно! Спортсмен должен был обратиться в организацию в течение 60 дней с момента происшествия, чтобы действия Кэллахана стали причиной разбирательства.

«Как такое можно было допустить? Вы ведь все знали, но при этом ничего не сделали! Это продолжалось почти 20 лет, но никто ничего не предпринял. Если бы вы не бездействовали, то я бы не подвергся насилию», — вполне закономерно обвиняет федерацию сейчас Шмидт.

Маурици еще раз предал огласке ситуацию в 2018 году, и новое руководство USFS отнеслось к делу куда серьезнее, встретившись с бывшим фигуристом во время Олимпиады в Пхенчхане, пообещав усилить работу в направлении борьбы с сексуальным насилием в фигурном катании, а также предложив самому Маурици должность руководителя данного направления.

Другой причиной размаха дела может стать масштаб личности обвиняемого. Все дело в том, что Ричард Кэллахан был тренером американки Тары Липински, которая взорвала мир фигурного катания своей победой на Олимпиаде в Нагано в 1998 году в возрасте 15 лет.

Кроме того, в штабе специалиста была знаменитый хореограф Сандра Безик, ставящая программы многим известным фигуристам и фигуристкам на высшем уровне и по сей день.

Липински с детства была максимально жизнерадостным ребенком, причем юной спортсменке отлично удавались прыжки, которые считались элитными на уровне взрослого женского фигурного катания 20-летней давности.

Отличительной особенностью девочки из Филадельфии была детская непосредственность, с которой она праздновала каждый успешный прыжок, забывая о музыкальной составляющей программ.

Впрочем, на Олимпийских играх в Нагано в 1998 году, когда Липински еще не исполнилось и 16-ти лет, она показала великолепное и цельное катание.

Вообще, Липински была прообразом нынешнего женского фигурного катания, которое становится все моложе. Спортсменка соревновалась со взрослыми соперницами, сама будучи еще совсем ребенком.

В Нагано она прилетела уже в ранге чемпионки мира, чемпионки США и двукратной победительницы финалов серии Гран-при!

На самих Играх в жесточайшей конкуренции, когда на медали самого высокого достоинства претендовали сразу пять спортсменок, в короткой программе Липински уступила лишь соотечественнице Мишель Кван , но смогла обыграть ее в произвольной и стать самой юной в истории олимпийской чемпионкой!

За спиной Липински в том числе остались и российские фигуристки Ирина Слуцкая Мария Бутырская , летевшие в Японию за победой, но не сумевшие поддержать почин партнеров по сборной (на тех Играх Россия не первенствовала только в женском катании).

В те годы фигурное катание еще делилось на так называемое любительское и профессиональное, в которой Липински и ушла после победы в Нагано. Отличилась американка и там, став в 17 лет самой юной чемпионкой-профессионалом.

И все время рядом с Тарой был суровый и авторитетный Ричард Кэллахан, а успехи спортсменки проходили в те самые драматичные времена для своего коллеги по тренировочной группе Алана Шмидта.

Неизвестно, была ли в безопасности в те годы сама спортсменка, но пока что никто из девушек-подопечных специалиста не заявлял о каких-либо сексуальных домогательствах или тем более насилии с его стороны.

При этом никак не комментирует знаменитая фигуристка скандал со своим, ныне 73-летним тренером в прессе. Журналисты пока не могут добиться от олимпийской чемпионки какой-либо оценки случившегося.

К слову, отказывается затрагивать тему проблем Кэллахана с законом и Безик. У популярного хореографа есть много куда более важных дел в преддверии сезона, отвлекаться от которых она не желает.