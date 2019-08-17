Произвольная программа Туктамышевой, методики Тутберидзе и возрастной ценз: что обсуждают в мире фигурного катания

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева на сборах в Эстонии представила новую произвольную программу, а также сравнила предстоящий сезон с телевизионным проектом «Последний герой». Заслуженный тренер СССР Виктор Кудрявцев рассказал, что олимпийская чемпионка Алина Загитова могла не приехать на первенство планеты в Сайтаме, однако наставница Этери Тутберидзе сумела её уговорить и настроить на победу. Кроме того, эксперты оценили инициативу повысить возрастной ценз на выступлениях на взрослом уровне. Что ещё обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

«Такой конкуренции ещё никогда не было»

Поклонники фигурного катания с нетерпением ожидают начала нового сезона, который обещает стать одним из самых захватывающих за последние годы благодаря переходу из юниоров во взрослую возрастную группу целого ряда талантливых спортсменок.

Конкуренция со стороны более молодых коллег не пугает чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву. На своей странице в Instagram она опубликовала ролик, в котором представлены все спортсменки, готовящиеся выступать в составе сборной России в сезоне-2019/20. Предстоящие старты она сравнила с шоу «Последний герой».

«Предстоящий сезон будет для меня восьмым по счёту на взрослом уровне, но я точно могу сказать, что такой конкуренции, как сейчас, ещё никогда не было. Мне сразу же вспомнилось шоу «Последний герой», где участников делили на два племени. Мы с командой сделали промо-видео нового сезона со всеми участницами Гран-при в стиле заставки этого проекта», — подписала Туктамышева ролик.

Между тем на сборах в эстонском Тарту россиянка представила свою новую произвольную композицию, музыкальным сопровождением которой стала песня Caravan в исполнении американской группы The Hot Sardines. В роли постановщика программы выступила канадский хореограф Ше-Линн Бурн.

«Характер будет иметь определяющее значение»

Уже сейчас многие предрекают Александре Трусовой Анне Щербаковой и Алёне Косторной блестящее будущее во взрослом катании. Чаще всего такое мнение основывается на высочайших результатах на юниорском уровне. Однако заслуженный тренер СССР Виктор Кудрявцев, известный по работе с Марией Бутырской, Сергеем Волковым , Кирой Ивановой и многими другими именитыми спортсменами, призвал не делать поспешных выводов.

«Теоретически возможно, что мы скоро не увидим на топ-турнирах Алину Загитову и Евгению Медведеву. А на практике — надо ждать. Есть вторая оценка, по которой баланс сил будет не таким однозначным. Кроме того, сколько уже было случаев, когда юные спортсмены переходили на взрослый уровень и после этого теряли стабильность в элементах, прыжках? Эти девочки ещё не прошли сложный возрастной период. Конкуренция в любом случае будет очень сильная. И в ней психология, характер будут иметь определяющее значение», — заявил специалист в интервью газете «Спорт-Экспресс».

В качестве примера он привёл постолимпийский сезон Загитовой, в котором она по-настоящему сумела раскрыться лишь к чемпионату мира в Сайтаме. По его мнению, успех в Пхёнчхане настолько выбил фигуристку из колеи, что она и вовсе рисковала не попасть на главный старт сезона-2018/19.

«Разумеется, это не выносилось на публику. Сама Алина не хотела ехать. И только решение тренера заставило её передумать. И благодаря переданному ей воодушевлению она смогла подняться и выиграть. Почти героически. Этери её сконцентрировала, придала уверенность, а спортсменка проявила характер», — добавил Кудрявцев.

Интересно, что далеко не все эксперты согласны с действующими правилами Международного союза конькобежцев (ISU), в соответствии с которыми принимать участие в международных соревнованиях имеют право спортсмены, которым на 1 июля исполнилось 15 лет. Ранее за повышение возрастного ценза выступала трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина , а сейчас её точку зрения поддержала экс-фигуристка Мария Аниканова . По её мнению, появление на льду вчерашних юниорок негативно сказывается не только на зрелищности катания, но и на жизни юных спортсменок.

«Те же Тара Липински и Сара Хьюз выскочили и исчезли. А выдающиеся фигуристы так ничего и не добились. Спорт, скажете вы? Ничего подобного, буду настаивать на том, что дети не могут соревноваться со взрослыми. Значит, необходима какая-то другая сетка, защищающая спортсменов, которые были лучшими всё четырёхлетие. При нынешних правилах всё равно ломаются судьбы и зря губится здоровье. А сколько денег вкладывается и не возвращается? Родители могут перестать приводить детей в секции, и мы потеряем массу талантов», — отметила Аниканова.

«350 дней в году у неё в группе проходят свои Олимпийские игры»

Российские фигуристы постепенно формируют свой календарь на сезон-2019/20. В качестве первых стартов многие из них выбирают турниры серии «Челленждер». Так, стало известно, что спортивная пара Евгения Тарасова Владимир Морозов в середине сентября примут участие в US International Figure Skating Classic, проходящем в Солт-Лейк-Сити. В начале месяца большинство представителей национальной команды покажут себя в контрольных прокатах, которые состоятся в московских «Лужниках».

При этом состояние здоровья не позволит выступить на японском этапе Гран-при Артуру Дмитриеву . Сначала его имя пропало из заявочного протокола, а затем его отец Артур Дмитриев — старший пояснил, что весной подопечный Алексея Мишина перенёс операцию на носу.

«Долго восстанавливался, потому что после операции было нарушение координации. Он только набирает форму, и мы решили не участвовать в Гран-при», — приводит слова двукратного олимпийского чемпиона Sport24.

Сезон соревнований среди юниоров начинается раньше, чем у их взрослых коллег. Так, первый этап Гран-при стартует во французском Куршевеле уже 21 августа.

Одна из главных надежд мужского фигурного катания, победитель юниорского чемпионата России 2019 года Даниил Самсонов рассказал о работе с Этери Тутберидзе.

«Было ощущение, что я выиграл в лотерею. Думаю, она заметила моё желание работать, увидела во мне перспективу. Я первые недели был на испытательном сроке, выкладывался по максимуму. Думаю, Этери Георгиевна поняла, что могу работать так же, как все в её группе», — отметил Самсонов в интервью журналу «Московский фигурист».

Несмотря на большое количество звёзд фигурного катания, вышедших из группы Тутберидзе, некоторые болельщики и эксперты продолжают обвинять её в излишней жёсткости по отношению к своим подопечным. По их мнению, методики наставницы негативно действуют как на физическое, так и психологическое состояние спортсменов. Однако на её сторону встала заслуженный тренер России Инна Гончаренко