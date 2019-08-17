Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сестры Аверины поделились мнением о Загитовой 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: РИА Новости
Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверина назвали спортсменку, успехами которой они восхищаются.
Гимнастки заявили, что им очень нравится олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.
"Мы с Алиной общаемся, видимся периодически, узнаем, как дела, как тренировки. Так что знаем не понаслышке, сколько сил она вкладывает в каждую свою программу, и всегда за нее болеем, она умничка", — цитирует Арину Аверину Sportchic.
Ранее сообщалось, что Дина Аверина взяла золото в индивидуальном многоборье на этапе Кубка вызова в Минске.
Газета.Ru: последние новости
Туктамышева представила новую произвольную программу Кудрявцев рассказал о нежелании Загитовой ехать на чемпионат мира 2019 года Анонсировано первое официальное выступление Медведевой в новом сезоне
Фигурное катание , Дина Аверина , Алина Загитова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Такое судейство — позор»: что грозит Дзюбе и Семаку2
Шарапова заменит Серену Уильямс
«Спартак» не намерен приобретать Рибери
Семак извинился за оскорбление судей1
«Помолчи лучше, чучело»: кто оскорбил Туктамышеву17
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение