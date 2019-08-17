Сестры Аверины поделились мнением о Загитовой

Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверина назвали спортсменку, успехами которой они восхищаются.

Гимнастки заявили, что им очень нравится олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова

"Мы с Алиной общаемся, видимся периодически, узнаем, как дела, как тренировки. Так что знаем не понаслышке, сколько сил она вкладывает в каждую свою программу, и всегда за нее болеем, она умничка", — цитирует Арину Аверину Sportchic.