Сестры Аверины поделились мнением о Загитовой 

Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверина назвали спортсменку, успехами которой они восхищаются.
Гимнастки заявили, что им очень нравится олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.
"Мы с Алиной общаемся, видимся периодически, узнаем, как дела, как тренировки. Так что знаем не понаслышке, сколько сил она вкладывает в каждую свою программу, и всегда за нее болеем, она умничка", — цитирует Арину Аверину Sportchic.
Ранее сообщалось, что Дина Аверина взяла золото в индивидуальном многоборье на этапе Кубка вызова в Минске.