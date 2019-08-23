Фигуристка Валиева победила на этапе юниорского Гран-при во Франции

ТАСС, 23 августа. Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой и произвольной программ на первом этапе юниорского Гран-при. Соревнования проходят во французском Куршевеле.

13-летняя россиянка набрала в сумме 200,71 балла. Второй стала фигуристка из Южной Кореи Со Ён Ви (191,07), на третьей строчке расположилась россиянка Майя Хромых (179,32), которая заняла первое место по итогам короткой программы.

В танцах на льду после ритм-танца первую строчку занимают французы Люсия Демогё и Тео Лё Мерсье, набравшие 63,78 балла, на втором месте расположились россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (63,76), на третьем месте еще одна российская пара — Екатерина Каташинская и Александр Васькович (60,89).

Турнир в Куршевеле стал для Валиевой и Хромых международным дебютом. Ранее они не выступали на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за возрастных ограничений.

Этап Гран-при в Куршевеле завершится 24 августа произвольной программой среди юношей и произвольным танцем в танцах на льду.